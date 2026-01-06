Xbox Game Pass z kolejnymi hitami. Star Wars Outlaws i Resident Evil Village zwiastują jeszcze większe tytuły

Microsoft wchodzi w nowy rok z mocnym uderzeniem – w usłudze pojawią się głośne hity AAA i premiery day one.

Microsoft ujawnił oficjalną listę gier zmierzających do Xbox Game Pass w pierwszej połowie stycznia 2026 roku. Oferta wygląda wyjątkowo mocno – obok tytułów niezależnych znalazły się wysokobudżetowe produkcje, w tym Star Wars Outlaws oraz Resident Evil Village, które mają być największymi magnesami dla subskrybentów.

Xbox Game Pass – oferta na stycze ń 2026

Już 7 stycznia do usługi trafi kilka nowych pozycji, w tym Atomfall, Lost in Random: The Eternal Die, Rematch oraz Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition. Dzień później bibliotekę zasili odświeżona, dwuwymiarowa wersja Final Fantasy.