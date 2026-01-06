Zaloguj się lub Zarejestruj

Xbox Game Pass z kolejnymi hitami. Star Wars Outlaws i Resident Evil Village zwiastują jeszcze większe tytuły

Mikołaj Berlik
2026/01/06 20:00
0
0

Microsoft wchodzi w nowy rok z mocnym uderzeniem – w usłudze pojawią się głośne hity AAA i premiery day one.

Microsoft ujawnił oficjalną listę gier zmierzających do Xbox Game Pass w pierwszej połowie stycznia 2026 roku. Oferta wygląda wyjątkowo mocno – obok tytułów niezależnych znalazły się wysokobudżetowe produkcje, w tym Star Wars Outlaws oraz Resident Evil Village, które mają być największymi magnesami dla subskrybentów.

Xbox Game Pass

Xbox Game Pass – oferta na styczeń 2026

Już 7 stycznia do usługi trafi kilka nowych pozycji, w tym Atomfall, Lost in Random: The Eternal Die, Rematch oraz Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition. Dzień później bibliotekę zasili odświeżona, dwuwymiarowa wersja Final Fantasy.

Największe zainteresowanie budzi jednak Star Wars Outlaws, które 13 stycznia zadebiutuje w Game Passie na PC, Xbox Series X/S oraz w chmurze. To pierwsza gra z otwartym światem osadzona w uniwersum Gwiezdnych Wojen, pozwalająca wcielić się w Kay Vess i eksplorować przestępcze podziemie galaktyki.

20 stycznia do oferty dołączy Resident Evil Village, ósma odsłona kultowej serii survival horrorów od Capcomu. Tego samego dnia subskrybenci otrzymają także MIO: Memories in Orbit, ręcznie rysowaną metroidvanię, która trafi do usługi w dniu premiery (Day One).

Jak zwykle, nowa fala gier oznacza również usunięcie części tytułów z biblioteki. 15 stycznia z Game Passa znikną m.in. Flintlock: The Siege of Dawn, Neon White, Road 96 oraz The Ascent. To ostatnia okazja, by nadrobić te produkcje w ramach subskrypcji.

Mikołaj Berlik
