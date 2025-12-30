Była duchem i nim pozostała. 23 lata temu Blizzard zapowiedział grę, która mogła zagrozić Halo, a jednak nigdy jej nie ukończono

To jeden z projektów Blizzarda, który przepadł z kretesem. Choć zapowiadał się bardzo intrygująco.

Ostatnio informowaliśmy o kilku anulowanych grach Blizzarda, ale na tej liście nie znalazł się tytuł, który swego czasu wzbudzał ogromne emocje – StarCraft: Ghost. Choć firma jest znana z hitów RTS i MMORPG, a na rynku strzelanek zadebiutowała dopiero dzięki Overwatch, na początku XXI wieku planowała wejść w zupełnie nową dla siebie kategorię gier.

Co stało się ze StarCraft: Ghost?

Gra została zapowiedziano po raz pierwszy we wrześniu 2002. StarCraft: Ghost miał być trzecioosobową strzelanką z elementami skradanki, skupiającą się na postaci Novy – absolwentki programu Terran Ghost. Gracz śledziłby jej misje przeciwko rebeliantom walczącym z Dominium Terran, wykorzystując zdolności specjalne i arsenał broni oraz pojazdy. W grze nie zabrakłoby także trybu wieloosobowego. Na planach się jednak skończyło.