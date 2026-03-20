Był hitem w kinach, jest i na Disney+. Rekordowa premiera platformy

Radosław Krajewski
2026/03/20 18:00
Nie mogło być inaczej.

Druga część animowanego hitu Disneya nie zwalnia tempa nawet na streamingu. Zwierzogród 2 w ciągu pierwszych siedmiu dni od premiery na platformie Disney+ przyciągnęła aż 32 milionów widzów na całym świecie.

Zwierzogród 2

Zwierzogród 2 – rekordowa oglądalność na Disney+

Produkcja, która wcześniej rozbiła banki kinowe, kontynuuje swoją zwycięską passę także w streamingu. Zwierzogród 2 pozostaje najbardziej dochodową animacją w historii, a jej globalne wpływy sięgnęły imponujących 1,866 miliarda dolarów. To również ósmy najbardziej kasowy film wszech czasów oraz największy hit kinowy na rynku amerykańskim w 2025 roku.

Sukces najnowszej odsłony nie jest przypadkiem. Cała marka Zwierzogród może pochwalić się ogromnym zainteresowaniem widzów. Łączny czas oglądania filmów i serialu Zwierzogród+ przekroczył już 885 milionów godzin na całym świecie. Pierwsza część filmu od lat utrzymuje się w czołówce najchętniej oglądanych produkcji na Disney+ i regularnie trafia do rankingów najpopularniejszych tytułów w USA.

Zwierzogród 2 zarobił do tej pory 427,9 milionów dolarów w Ameryce oraz 1,438 miliarda dolarów na pozostałych rynkach. Globalnie daje to 1,866 miliarda dolarów.

W filmie detektywi Judy Hopps i Nick Wilde trafiają na trop tajemniczego gada, który pojawia się w Zwierzogrodzie i wywraca metropolię ssaków do góry nogami. Aby rozwiązać sprawę, Judy i Nick muszą działać pod przykrywką w nieoczekiwanych rejonach miasta, gdzie ich rozwijające się partnerstwo zostanie wystawione na najcięższą próbę.

Reżyserami są Jared Bush oraz Byron Howard, czyli twórcy Naszego magicznego Encanto. W obsadzie znaleźli się: Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Ke Huy Quan, Fortune Feimster, Shakira oraz Quinta Brunson.

Źródło:https://deadline.com/2026/03/zootopia-2-disney-viewership-1236760293/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

