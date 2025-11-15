Bungie ujawnia planowane zmiany w Destiny 2. Odmienią rozgrywkę?

Gra będzie sukcesywnie aktualizowana – do premiery dodatku i po nim.

Bungie zaczęło wreszcie odsłaniać karty dotyczące tego, co czeka Destiny 2 po nadchodzącym dodatku Renegades. Dotąd fani mieli powody do niepokoju — twórcy nie przedstawili tradycyjnego, rocznego planu rozwoju, a gra zmaga się ze spadkiem liczby graczy i problemami widocznymi w ostatnich miesiącach. Teraz deweloperzy podzielili się pierwszym konkretnym przeglądem funkcji i zmian, które trafią do gry w kolejnych aktualizacjach.

Bungie aktualizuje Destiny 2

W opublikowanym wpisie Bungie podkreśla, jak ważne były opinie społeczności po wydaniu Edge of Fate. Twórcy obiecują, że naprawa błędów pozostaje priorytetem aż do premiery Renegades 3 grudnia, a tuż po niej — w aktualizacji 9 grudnia — gracze otrzymają m.in. łatwiejszą drogę do podniesienia poziomu mocy oraz mechanizm szybkiego nadrobienia zaległości dla nowych i powracających użytkowników.