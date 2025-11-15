Bungie ujawnia planowane zmiany w Destiny 2. Odmienią rozgrywkę?

Gra będzie sukcesywnie aktualizowana – do premiery dodatku i po nim.
Bungie zaczęło wreszcie odsłaniać karty dotyczące tego, co czeka Destiny 2 po nadchodzącym dodatku Renegades. Dotąd fani mieli powody do niepokoju — twórcy nie przedstawili tradycyjnego, rocznego planu rozwoju, a gra zmaga się ze spadkiem liczby graczy i problemami widocznymi w ostatnich miesiącach. Teraz deweloperzy podzielili się pierwszym konkretnym przeglądem funkcji i zmian, które trafią do gry w kolejnych aktualizacjach.
Bungie aktualizuje Destiny 2
W opublikowanym wpisie Bungie podkreśla, jak ważne były opinie społeczności po wydaniu Edge of Fate. Twórcy obiecują, że naprawa błędów pozostaje priorytetem aż do premiery Renegades 3 grudnia, a tuż po niej — w aktualizacji 9 grudnia — gracze otrzymają m.in. łatwiejszą drogę do podniesienia poziomu mocy oraz mechanizm szybkiego nadrobienia zaległości dla nowych i powracających użytkowników.
Jedną z najgłośniejszych zmian będzie znaczące powiększenie Skarbca — gracze dostaną dodatkowe 300 miejsc, co pozwoli im przechowywać aż 1000 przedmiotów. System przeglądania ekwipunku również zostanie ulepszony dzięki nowym filtrom. Bungie ujawniło też, że egzotyczne pancerze otrzymają funkcję pozwalającą na stosowanie wyglądu innych egzotyków tej samej klasy — podobnie jak w systemie transmogryfikacji, ale szerzej i wygodniej.
Twórcy zapowiedzieli również przebudowę Portalu i powrót cotygodniowych zadań, aby ułatwić orientację w dostępnych aktywnościach. Nowy system alertów Vanguard ma pomóc graczom szybko sprawdzić, co przynosi dany tydzień — od Nightfall po tryby Fireteam czy PvP — bez konieczności przeklikiwania się przez złożone menu.
Choć Bungie nie przedstawiło jeszcze pełnej, długoterminowej wizji Destiny 2, najnowsze informacje mają uspokoić społeczność i pokazać, że gra wciąż ma przed sobą rozwojowy plan na najbliższe miesiące. Jak zareagują na zmiany fani? O tym przekonamy się już wkrótce.
