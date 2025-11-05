Destiny 2: Renegades z nowym zwiastunem. Sci-fi klimat w stylu Star Wars

Destiny 2 w ostatnich miesiącach traciło na popularności, ale Bungie zamierza to zmienić. Najnowszy zwiastun dodatku Renegades prezentuje pokaźny zestaw broni inspirowanych klasyką science fiction – od blasterów po coś, co przypomina miecze świetlne. Premiera rozszerzenia zaplanowana jest na 2 grudnia.

Destiny 2: Renegades – nowy arsenał i powiew świeżości

Zwiastun skupia się na nowym sprzęcie, jaki gracze będą mogli wykorzystać w walce. Pojawią się m.in. Uncivil Discourse – blaster, który rozprasza ciepło zamiast przeładowania, oraz Modified B-7 Pistol, dzięki któremu trafieni wrogowie eksplodują w deszczu kryształów Stasis. Nie zabrakło też ciężkiego karabinu snajperskiego Refurbished A499, który po każdym strzale automatycznie przeładowuje, oraz kuszy Heirloom, przypominającej Wookie Bowcaster – strzela ona wybuchowymi bełtami.