Destiny 2: Renegades z nowym zwiastunem. Sci-fi klimat w stylu Star Wars

Mikołaj Berlik
2025/11/05 09:30
Gracze dostaną futurystyczny arsenał.

Destiny 2 w ostatnich miesiącach traciło na popularności, ale Bungie zamierza to zmienić. Najnowszy zwiastun dodatku Renegades prezentuje pokaźny zestaw broni inspirowanych klasyką science fiction – od blasterów po coś, co przypomina miecze świetlne. Premiera rozszerzenia zaplanowana jest na 2 grudnia.

Destiny 2: Renegades – nowy arsenał i powiew świeżości

Zwiastun skupia się na nowym sprzęcie, jaki gracze będą mogli wykorzystać w walce. Pojawią się m.in. Uncivil Discourse – blaster, który rozprasza ciepło zamiast przeładowania, oraz Modified B-7 Pistol, dzięki któremu trafieni wrogowie eksplodują w deszczu kryształów Stasis. Nie zabrakło też ciężkiego karabinu snajperskiego Refurbished A499, który po każdym strzale automatycznie przeładowuje, oraz kuszy Heirloom, przypominającej Wookie Bowcaster – strzela ona wybuchowymi bełtami.

Wśród egzotyków pojawią się nowe elementy wyposażenia dla wszystkich klas. Łowcy otrzymają buty Fortune’s Favor, które regenerują tarczę do poziomu osłony. Czarownicy mogą unieruchamiać przeciwników w obrębie Riftu, a Tytani dostaną pancerz Praxic Vestment, który odblokuje „zaawansowany manewr powietrzny”, czyli efektowny plecak odrzutowy.

Dodatek Renegades ma też wprowadzić nowe aktywności fabularne i tryby inspirowane Helldivers 2, co sugeruje większy nacisk na współpracę drużynową. Bungie liczy, że dzięki tej zawartości Destiny 2 odzyska dawny blask i przyciągnie graczy na dłużej.

Źródło:https://gamingbolt.com/destiny-2-renegades-trailer-reminds-you-it-exists-with-blasters-lightsabers-and-a-titan-jetpack

