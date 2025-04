Bungie prezentuje rozgrywkę i datę premiery gry Marathon

Zanim studio zasłynęło dzięki serii Halo, tworzyło już wcześniej strzelanki pierwszoosobowe, takie jak Pathways Into Darkness czy trylogia Marathon. Przez ostatnią dekadę Bungie koncentrowało się jednak głównie na Destiny i Destiny 2, ale teraz wraca do korzeni, tworząc klasyczny Marathon w nowym wydaniu. Studio po długim czasie milczenia w końcu pokazali rozgrywkę ze swojego shootera oraz ujawnili datę premiery.

Gra wyróżnia się jasną, kolorową oprawą graficzną, a to spora odmiana od większości współczesnych strzelanek. Gracze będą mogli korzystać z różnorodnej broni i specjalnych zdolności, z których niektóre przypominają ataki znane z Destiny. Na podstawie zaprezentowanych materiałów można śmiało powiedzieć, że fani charakterystycznego, dopracowanego stylu rozgrywki Bungie mają na co czekać.

Gra należy do gatunku extraction shooterów, w których gracze wybierają jednego z sześciu tak zwanych „runnerów”, czyli postaci dostępnych w grze. Rozgrywka toczy się w trzyosobowych zespołach, które trafiają na mapy pełne niebezpiecznych NPC-ów i innych graczy. Liczba uczestników zależy od mapy. Przykładowo, lokacja Dire Marsh obsługuje do 18 graczy w jednej sesji. Głównym celem jest zdobycie łupów i ucieczka z mapy w jednym kawałku.

Mimo to, część graczy podchodzi do Marathon sceptycznie. W komentarzach pod zwiastunem można znaleźć porównania do Concord, czyli nieudanego projektu Sony, będącego grą usługą. Wkrótce niektórzy przekonają się na własnej skórze czy jest o co się martwić, bowiem już 23 kwietnia ruszają zamknięte testy alfa dla wybranych graczy, którzy otrzymają zaproszenie.



Według oficjalnych informacji od Bungie, premiera Marathon odbędzie się 23 września i zagracie w niego na platformach PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

Oto pokaz gry Marathon: