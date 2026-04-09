Netflix zapowiada nowy projekt One Piece. Zobaczcie zwiastun animacji LEGO

Platforma Netflix zapowiedziała nowy projekt osadzony w świecie One Piece. Już pod koniec września zadebiutuje dwuczęściowy animowany special LEGO One Piece, który przedstawi przygody bohaterów w unikalnej, klockowej stylistyce. Otrzymaliśmy zwiastun LEGO One Piece od Netflixa Projekt skupi się na postaci Usoppa, który w charakterystyczny dla siebie sposób opowiada historie załogi Słomkowego Kapelusza ich nowemu członkowi, Chopperowi. Twórcy zapowiadają widowiskową akcję, humor oraz przesadzone opowieści, z których słynie bohater. Całość ma ukazać wydarzenia z East Blue i Grand Line w zupełnie nowej formie.

Nie jest to pierwsza współpraca marki z LEGO. W ubiegłym roku, przy okazji serialu aktorskiego One Piece, na rynek trafiły zestawy klocków inspirowane pierwszym sezonem produkcji. W tym roku otrzymaliśmy zapowiedzi kolejny zestawów, ale z większym naciskiem na zabawę, aniżeli na kolekcjonowanie. Sama marka One Piece pozostaje jednym z największych fenomenów w historii popkultury. Manga autorstwa Eiichiro Oda ukazuje się od 1997 roku i do 2022 roku osiągnęła ponad 500 milionów egzemplarzy w obiegu na całym świecie. Adaptacja anime, emitowana od 1999 roku, nadal cieszy się ogromną popularnością i rozwija kolejne wątki fabularne.

Nadchodzące miesiące zapowiadają się intensywnie dla fanów serii. Wśród planowanych projektów znajduje się trzeci sezon aktorskiego One Piece, który ma zadebiutować w 2027 roku, a także nowa wersja anime przygotowywana przez WIT Studio. Dodatkowo powstaje również adaptacja powieści One Piece: Heroines, skupiająca się na żeńskich bohaterkach uniwersum. Poniżej możecie obejrzeć zwiastun zapowiadający LEGO One Piece, które trafi na platformę Netflix dokładnie 29 września: