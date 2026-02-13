Britney Spears sprzedaje swoje hity za 200 mln dolarów – koniec ery popowej ikony

Cały katalog przebojów Spears trafia do Primary Wave, a sama artystka definitywnie zamyka rozdział kariery muzycznej.

Britney Spears, ikona popu, zdecydowała się sprzedać prawa do całego swojego katalogu muzycznego. Jak podaje BBC, transakcja została sfinalizowana 30 grudnia 2025 roku, a jej wartość szacowana jest na około 200 milionów dolarów. W grę wchodzi cała seria przebojów, które przez lata definiowały karierę Spears – od "...Baby One More Time" po "Toxic". fot. Jim Ruymen Britney Spears sprzedaje swoje hity za 200 mln dolarów Za zakup odpowiedzialny jest niezależny wydawca Primary Wave, znany z nabywania katalogów największych gwiazd muzyki. W ich portfolio znajdują się już utwory Notoriousa B.I.G., Prince’a czy Whitney Houston. Strategia ta pozwala firmie zyskać dostęp do kultowych hitów, które wciąż generują ogromne przychody z streamingu i licencji.

Spears nie jest pierwszą gwiazdą, która zdecydowała się na taki krok. W ostatnich latach swoje katalogi sprzedali m.in. Bruce Springsteen, Justin Bieber, Justin Timberlake czy Shakira. Dla artystów często jest to sposób na zabezpieczenie finansowej przyszłości i zamknięcie pewnego etapu kariery. Sama Britney już w styczniu 2024 roku podkreśliła, że „nigdy nie wróci do przemysłu muzycznego”.

Sprzedaż katalogu Spears to nie tylko biznesowa decyzja, ale też symboliczne pożegnanie z muzyką. Jej przeboje pozostaną w świadomości fanów na zawsze, teraz jednak będą zarządzane przez Primary Wave, która z pewnością będzie je wykorzystywać w nowych projektach i kampaniach, nadając klasykom Spears nowe życie. Britney Spears to amerykańska piosenkarka popowa, która w latach 90. i 2000 zdobyła światową sławę. Uznawana za ikonę popkultury, stała się symbolem młodzieżowej energii, a jej kariera wywarła niemały wpływ na muzykę pop ostatnich dekad. Warto przypomnieć, że w ostatnich latach Britney Spears toczyła głośne procesy związane z jej długoletnią kuratelą, w której to ojciec, Jamie Spears, przez wiele lat kontrolował jej finanse i życie osobiste. Ta kontrowersyjna sytuacja, trwająca od 2008 do 2021 roku, zakończyła się dopiero po szeroko komentowanej kampanii „#FreeBritney” i sądowym zniesieniu kurateli.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










