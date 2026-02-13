Zaloguj się lub Zarejestruj

Britney Spears sprzedaje swoje hity za 200 mln dolarów – koniec ery popowej ikony

Jakub Piwoński
2026/02/13 12:40
0
0

Cały katalog przebojów Spears trafia do Primary Wave, a sama artystka definitywnie zamyka rozdział kariery muzycznej.

Britney Spears, ikona popu, zdecydowała się sprzedać prawa do całego swojego katalogu muzycznego. Jak podaje BBC, transakcja została sfinalizowana 30 grudnia 2025 roku, a jej wartość szacowana jest na około 200 milionów dolarów. W grę wchodzi cała seria przebojów, które przez lata definiowały karierę Spears – od "...Baby One More Time" po "Toxic".

Britney Spears
Britney Spears
fot. Jim Ruymen

Britney Spears sprzedaje swoje hity za 200 mln dolarów

Za zakup odpowiedzialny jest niezależny wydawca Primary Wave, znany z nabywania katalogów największych gwiazd muzyki. W ich portfolio znajdują się już utwory Notoriousa B.I.G., Prince’a czy Whitney Houston. Strategia ta pozwala firmie zyskać dostęp do kultowych hitów, które wciąż generują ogromne przychody z streamingu i licencji.

Spears nie jest pierwszą gwiazdą, która zdecydowała się na taki krok. W ostatnich latach swoje katalogi sprzedali m.in. Bruce Springsteen, Justin Bieber, Justin Timberlake czy Shakira. Dla artystów często jest to sposób na zabezpieczenie finansowej przyszłości i zamknięcie pewnego etapu kariery. Sama Britney już w styczniu 2024 roku podkreśliła, że „nigdy nie wróci do przemysłu muzycznego”.

GramTV przedstawia:

Sprzedaż katalogu Spears to nie tylko biznesowa decyzja, ale też symboliczne pożegnanie z muzyką. Jej przeboje pozostaną w świadomości fanów na zawsze, teraz jednak będą zarządzane przez Primary Wave, która z pewnością będzie je wykorzystywać w nowych projektach i kampaniach, nadając klasykom Spears nowe życie.

Britney Spears to amerykańska piosenkarka popowa, która w latach 90. i 2000 zdobyła światową sławę. Uznawana za ikonę popkultury, stała się symbolem młodzieżowej energii, a jej kariera wywarła niemały wpływ na muzykę pop ostatnich dekad. Warto przypomnieć, że w ostatnich latach Britney Spears toczyła głośne procesy związane z jej długoletnią kuratelą, w której to ojciec, Jamie Spears, przez wiele lat kontrolował jej finanse i życie osobiste. Ta kontrowersyjna sytuacja, trwająca od 2008 do 2021 roku, zakończyła się dopiero po szeroko komentowanej kampanii „#FreeBritney” i sądowym zniesieniu kurateli.

Tagi:

Muzyka
muzyka
wydawca
popkultura
marka
Britney Spears
muzyka popowa
piosenkarka
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112