Bring Me The Horizon i ILLENIUM nagrali razem utwór. Posłuchajcie tego szalonego kawałka

Posłuchajcie efektu szalonej, nowej współpracy zespołów Bring Me The Horizon z ILLENIUM.

Najnowszy album ILLENIUM ODYSSEY ukazał się w piątek, a na nim znalazł się totalnie “rozwalający mózg” utwór z gościnnym udziałem zespołu Bring Me The Horizon. Utwór nosi tytuł Slave To The Rithm i prawdopodobnie rozniesie wasze głośniki i słuchawki w drobny mak. Bring Me The Horizon i ILLENIUM połączyli siły w oszałamiającej kolaboracji Utwór zatytułowany Slave To The Rithm, łączy supergwiazdy z Sheffield z amerykańskim DJ-em i producentem przy jego zupełnie nowym albumie ODYSSEY, który ukazał się w piątek, 6 lutego. Pisząc o płycie na Instagramie, ILLENIUM stwierdził:

Jestem niesamowicie podekscytowany, że mój album ODYSSEY wreszcie się ukazał. W stworzenie tego projektu włożono naprawdę wiele pracy. Ten album nie powstałby bez niesamowitych artystów, którzy pomogli go ukształtować. Każda współpraca odegrała rolę w tchnieniu w niego życia. To naprawdę wspólna podróż i jestem wdzięczny, że w końcu mogę wypuścić ją w świat. Kocham was. Mocne gitary oraz ostry wokal Sykesa wymieszały się z szaloną elektroniką ILLENNIUM, tworząc naprawdę odjechany kawałek. Utworu możecie posłuchać poniżej.

GramTV przedstawia:

ILLENNIUM to amerykański producent muzyki elektronicznej i jeden z najważniejszych twórców współczesnego melodic bass i future bass. Znany jest z emocjonalnych i epickich produkcji łączących elektronikę, pop i rock. Artysta współpracował między innymi z Jonem Bellionem, Halsey, Excisionem czy Said the Sky. Jego koncerty to widowiskowe, bardzo emocjonalne show z gitarą na żywo i mocnym storytellingiem. Bring Me The Horizon to z kolei brytyjski zespół rockowo-metalowy z Sheffield, założony w 2004 roku. Muzycy zaczynali jako deathcore, ale z czasem przeszli w stronę metalcore’u, rocka alternatywnego i elektroniki. Frontmanem jest charyzmatyczny Oliver Sykes. Zespół znany jest z eksperymentowania, dlatego każdy ich album brzmi inaczej, od ciężkich riffów po synthpopowe i elektroniczne brzmienia. Mają na koncie hity takie jak Can You Feel My Heart, Throne czy Drown.