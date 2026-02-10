Afera z Kid Rockiem. Raper upiera się, że nie śpiewał z playbacku

Kid Rock upiera się, że nie śpiewał z playbacku podczas All-American Halftime Show, tylko był “rozsynchronizowany”.

Kid Rock zapewnił, że podczas występu na All-American Halftime Show nie korzystał z playbacku, a jedynie był “rozsynchronizowany” z DJ-em. Występ odbył się w niedzielny wieczór 8 lutego jako alternatywa dla przerwy w Super Bowl LX, której gwiazdą była portorykańska gwiazda Bad Bunny. W show pojawili się także Pedro Pascal, Cardi B, Jessica Alba, Karol G, Lady Gaga i Ricky Martin. Kid Rock zapowiedział, że wkrótce nagra kolejny występ w swoim salonie, aby “odpowiedzieć wszystkim hejterom”. Kid Rock – śpiewał czy udawał? Wydarzenie nazwane All-American Halftime Show zostało zorganizowane przez Turning Point USA, czyli organizację non-profit założoną przez zastrzelonego Charliego Kirka i obejmowało występy Kid Rocka oraz artystów country: Lee Brice’a, Brantleya Gilberta i Gabby Barrett. Podczas gdy część widzów wspierała transmisję na żywo, zapełniając sekcję komentarzy na YouTubie emotikonami amerykańskiej flagi, inni – w tym gwiazdy country Zach Bryan i Kacey Musgraves – należeli do krytyków wydarzenia i zamiast tego świętowali występ Bad Bunny’ego.

Jednym z głównych tematów rozmów tego wieczoru był moment, gdy Kid Rock wykonał “Bawitdaba” i sprawiał wrażenie, jakby śpiewał z playbacku, ponieważ ruch jego ust był bardzo niezsynchronizowany z tym, co słychać było w transmisji. Teraz jednak wokalista i raper odniósł się do dyskusji, twierdząc, że nie korzystał z playbacku, a problem wynikał z błędu synchronizacji. W rozmowie w programie Fox News The Ingraham Angle wczoraj, zasugerował prowadzącej Laurze Ingraham, że występ nie był nadawany na żywo. Mówił, że widział wstępną wersję nagrania przed emisją i już wtedy zauważył problemy z synchronizacją: Mój DJ, który faktycznie rapuje tę piosenkę razem ze mną, nie był podgłośniony. Skaczę po scenie jak wściekła małpa, rapuję swój numer, łapię oddech, a mój DJ wypełnia pozostałe partie, nawet powiedziałem im, kiedy zobaczyłem wstępną wersję: musicie popracować nad synchronizacją. Jest rozjechana. To był po prostu problem z synchronizacją po ich stronie i wiem, że próbowali to naprawić. To było bardzo trudne. Wczytywanie ramki mediów. Powiedział też, że planuje raz na zawsze uciąć plotki, lecąc do Nashville ze swoim DJ-em i wykonując ten sam utwór ponownie w swoim salonie, aby móc wrzucić to do sieci i pokazać ludziom dokładnie, jak to działa: Jutro odpowiem wszystkim hejterom i odeślę ich z powrotem do — żeby się zamknęli i wrócili do prób relacjonowania fake newsów.

Jeszcze przed All-American Halftime Show, Kid Rock bronił swojej decyzji o udziale, mówiąc, że robi to dla tych części kraju, które jego zdaniem były niedostatecznie reprezentowane pod względem rozrywki przez tegoroczny występ w przerwie Super Bowl: Nikt z nas nie podchodzi do tego z jakąkolwiek nienawiścią w sercu. To po prostu miłość do naszej publiczności, do muzyki, do naszego kraju. Po prostu pójdziemy zagrać dla naszych ludzi. Dla ludzi, którzy kochają Amerykę, kochają futbol, kochają Jezusa… To właściwie takie proste. A oczywiście media i hejterzy będą próbowali to umniejszać. Dzień przed halftime show informowano również, że festiwal Kid Rocka “Rock The Country” nie odbędzie się już w Karolinie Południowej po tym, jak z line-upu wycofał się zespół Shinedown. Objazdowy festiwal country ogłosił koncerty łącznie w ośmiu miastach tego lata, a Kid Rock miał być headlinerem pięciu z nich i twarzą całej serii. Shinedown dali do zrozumienia, że powiązanie wydarzenia z Kid Rockiem, czyli jednym z najbardziej otwartych zwolenników MAGA i Donalda Trumpa w branży muzycznej, wpłynęło na ich decyzję o rezygnacji.