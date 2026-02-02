Spiritbox zrobili świetne show podczas ceremonii otwarcia rozdania nagród Grammy 2026

Zespół Spiritbox wystąpił w ten weekend podczas Grammy Awards Premiere Ceremony, poprzedzającej główną galę rozdania nagród Grammy 2026 w Los Angeles.
Metalcore’owa formacja pojawiła się na scenie Crypto.com Arena w niedzielę 1 lutego, jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem głównej ceremonii. Zespół zaliczył bardzo udany występ. Spiritbox dołączyli tym samym do grona artystów zaproszonych do występów podczas części otwierającej galę, wśród których znaleźli się m.in. Darren Criss i Helen J Shen, Tasha Cobbs Leonard, Zara Larsson, a także specjalny występ zespołowy z udziałem Grace Potter, Israela Houghtona, Lili Ike, Maggie Rose oraz Trombone Shorty’ego. Przy okazji warto zwrócić uwagę na Grammy w kontekście Kendricka Lamara, który pobił rekord Jaya Z.
Świetne show w wykonaniu Spiritbox podczas Grammy 2026
Występ zespołu odbył się dokładnie rok po głośnym i viralowym wywiadzie Courtney LaPlante na czerwonym dywanie Grammy 2025. Wokalistka Spiritbox została wówczas pomylona z artystką Poppy, jednak z humorem podtrzymała rozmowę, żartując, że “chciałaby zabrać do domu Grammy dla Knocked Loose i dla siebie, ponieważ byłaby pierwszą kobietą, która zdobyła tę nagrodę”.
W 2025 roku Spiritbox byli nominowani do nagrody Grammy w kategorii Best Metal Performance, jednak statuetka trafiła ostatecznie do Gojiry. W tegorocznej edycji o nagrodę w tej kategorii rywalizowali Dream Theater, Ghost, Sleep Token oraz Turnstile. W pozostałych kategoriach nominacje zdobyli m.in. Amyl And The Sniffers, Linkin Park, Hayley Williams, YUNGBLUD, Nine Inch Nails oraz Deftones.
Spiritbox to kanadyjski zespół metalcore’owy założony w 2017 roku w Victorii przez wokalistkę Courtney LaPlante oraz gitarzystę Mike’a Stringera, wcześniej związanych z formacją Iwrestledabearonce. Grupa bardzo szybko zdobyła międzynarodowe uznanie dzięki unikalnemu połączeniu nowoczesnego metalu, djentu, ambientu i elektroniki, a także niezwykle wszechstronnemu wokalowi LaPlante, łączącemu czysty śpiew z ekstremalnymi growlami.
GramTV przedstawia:
Przełomem w karierze zespołu był debiutancki album Eternal Blue z 2021 roku, który spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem krytyków i fanów, trafiając na listy najlepszych płyt metalowych roku. Spiritbox są dziś uznawani za jedną z najważniejszych i najbardziej innowacyjnych formacji nowej fali metalu, regularnie pojawiając się na największych festiwalach i coraz śmielej zaznaczając swoją obecność także poza stricte metalowym środowiskiem, czego występ na ceremonii Grammy jest kolejnym dowodem.
