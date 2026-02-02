Spiritbox zrobili świetne show podczas ceremonii otwarcia rozdania nagród Grammy 2026

Metalcore’owa formacja pojawiła się na scenie Crypto.com Arena w niedzielę 1 lutego, jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem głównej ceremonii. Zespół zaliczył bardzo udany występ. Spiritbox dołączyli tym samym do grona artystów zaproszonych do występów podczas części otwierającej galę, wśród których znaleźli się m.in. Darren Criss i Helen J Shen, Tasha Cobbs Leonard, Zara Larsson, a także specjalny występ zespołowy z udziałem Grace Potter, Israela Houghtona, Lili Ike, Maggie Rose oraz Trombone Shorty’ego. Przy okazji warto zwrócić uwagę na Grammy w kontekście Kendricka Lamara, który pobił rekord Jaya Z.

Świetne show w wykonaniu Spiritbox podczas Grammy 2026

Występ zespołu odbył się dokładnie rok po głośnym i viralowym wywiadzie Courtney LaPlante na czerwonym dywanie Grammy 2025. Wokalistka Spiritbox została wówczas pomylona z artystką Poppy, jednak z humorem podtrzymała rozmowę, żartując, że “chciałaby zabrać do domu Grammy dla Knocked Loose i dla siebie, ponieważ byłaby pierwszą kobietą, która zdobyła tę nagrodę”.