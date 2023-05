Brian Cox uważa, że Logan Roy z Sukcesji zmarł za wcześnie, ale ma też inny pomysł

Logan Roy odszedł w trzecim odcinku czwartego i ostatniego sezonu serialu. Urodzony w Szkocji, Brian Cox, gościł niedawno w jednym z programów BBC i to właśnie tam podzielił się swoimi przemyśleniami na temat zakończenia jego udziału w serialu Sukcesja.

Ostatecznie było mi z tym dobrze, ale czułem się trochę odrzucony.

Brian Cox uważa, że Logan Roy z Sukcesji zmarł za wcześnie

Brian Cox bierze pod uwagę również inny scenariusz – a co, jeśli śmierć Logana została sfingowana, żeby mógł się on przekonać, jak zachowają się jego dzieci, kiedy umrze? To ma być prowokacja przed emisją ostatniego odcinka sukcesji?