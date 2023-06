Brian Cox nie oglądał finału Sukcesji: „Już w tym nie uczestniczyłem”

Brian Cox wymeldował się z Sukcesji w tym samym czasie co jego postać. Aktor, który grał patriarchę i magnata medialnego Logana Roya w przebojowym serialu HBO, ujawnił, że nie oglądał ostatniego odcinka.

Wiedziałem, jak to się skończy, ponieważ wiedziałem, że Logan już to ustawił. Tak więc rozumiem, że w końcu Logan ostatecznie wygrał. Nie przywiązuję się do ról. Kiedy to się kończą, to się kończą, a ja idę dalej.