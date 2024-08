Brian Cox nie jest zadowolony z kondycji kina. Winne adaptacje komiksów

Podczas panelu na festiwalu filmowym w Edynburgu Brian Cox wyraził swoje niepochlebne zdanie na temat kondycji współczesnego kina. Według niego, kino jest w złym stanie, a jednym z powodów jest dominacja uniwersów Marvela i DC, które, według niego, sprawiają, że filmy stają się coraz bardziej jednorodne i mniej oryginalne. Nie jest to pierwszy raz, gdy gwiazda Sukcesji krytycznie wypowiada się na temat współczesnych trendów w kinematografii, w szczególności w kinie rozrywkowym.

Brian Cox krytykuje współczesne kino, obwiniając m.in. adaptacje komiksów

Cox podkreśla, że obecnie telewizja przejmuje rolę, którą kiedyś pełniło kino, oferując głębsze i bardziej zróżnicowane opowieści. Aktor zauważa, że filmy takie jak Deadpool & Wolverine (który ostatnio zapisał się w historii kina, za sprawą sukcesu kasowego) mogą przyciągać dużą publiczność i przynosić wysokie dochody, ale nie wnosi to wiele do jakości opowiadanych historii. Zdaniem Coxa, współczesne produkcje są za bardzo nastawione na kasowy sukces, co prowadzi do stagnacji w fabułach i spadku innowacyjności w kinie.