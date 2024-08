Deadpool & Wolverine najlepiej zarabiającym filmem z kategorią R. Zaskoczeni?

To było do przewidzenia. Wyniki box office widowiska Deadpool & Wolverine wskazują, że jest to najlepiej zarabiający film z kategorią R wszech czasów.

Właśnie tak tworzy się historia. Choć jeszcze przed premierą filmu Deadpool & Wolverine spekulowano, że widowisko może osiągnąć kasowy sukces, wynik przebił najbardziej optymistyczne oczekiwania. Film zarobił krocie, a może zarobić jeszcze więcej. Deadpool & Wolverine najlepiej zarabiającym filmem dla dorosłych widzów Deadpool & Wolverine stał się najlepiej zarabiającym filmem z kategorią wiekową R wszech czasów, osiągając globalnie 1,086 miliarda dolarów. Tym samym przebił Jokera Todda Phillipsa, który zarobił 1,079 miliarda dolarów w 2019 roku. Nowe widowisko Marvela prześcignęło także ubiegłoroczną rewelację, czyli Oppenheimera, a także Matrix Reaktywację, oraz Pasję Mela Gibsona. Co warto podkreślić, film z Ryanem Reynoldsem i Hugh Jackmanem to także pierwszy film o superbohaterach od czasu Spider-Man: Bez drogi do domu, który przekroczył próg miliarda dolarów globalnych wpływów.

Reynolds i Jackman stworzyli wyjątkowy duet, film aż puchł od nawiązań do uniwersum Marvela, m.in. dzięki temu właśnie udało się wypracować olbrzymie zainteresowanie. Tytuł szybko pokonał wyniki poprzednich dwóch części Deadpoola zarówno w kraju, jak i na świecie. Od premiery w lipcu 2023 roku, Deadpool & Wolverine pobił kilka rekordów box office, stając się też czwartym najszybciej zarabiającym tytułem MCU, który przekroczył 1 miliard dolarów.

Prognozy wskazują, że film może zarobić od 1,2 do 1,3 miliarda dolarów, co tylko umocni jego już mocną pozycję. To także pierwszy od czterech lat film Marvela, który osiągnął taki wynik, podkreślając rosnące znaczenie produkcji z kategorią R w kinie superbohaterskim. Ktoś tu mówił, że filmowi superbohaterowie się widowni przejedli? Nie sądzę. Oszałamiający wynik finansowy filmu ma tylko jedną wadę. Sympatycy seansów w domowym zaciszu będą musieli pogodzić się z faktem, że film nieprędko trafi do strumienia platformy Disney +. Im film lepiej zarabia w kinach, tym później trafia do platform streamingowych. Niedawno poznaliśmy potencjalną datę pojawienia się Deadpool & Wolverine na Disney+. Deadpool & Wolverine – recenzja filmu. Marvel, to jest ten wasz zbawiciel MCU?

Jakub Piwoński Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.