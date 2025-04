Breaking Benjamin i Three Days Grace łączą siły. Wspólna trasa koncertowa w 2025 roku

Breaking Benjamin i Three Days Grace ogłosili wspólną trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych, która odbędzie się latem i jesienią 2025 roku.

Trasa koncertowa będzie w stylu co-headlining, co oznacza, że oba zespoły wystąpią jako główne gwiazdy wieczoru. Będzie to długi i intensywny tour obu rock bandów, ale często w takich sytuacjach rodzi się jakiś wspólny utwór. Czy w tym przypadku też będzie to miało miejsce? Wspólna trasa koncertowa Breaking Benjamin i Three Days Grace Trasa rozpocznie się 29 sierpnia w Ridgedale, Missouri, a zakończy 12 października w Durant, Oklahoma. W ramach tournee zespoły wystąpią również na festiwalu Louder Than Life w Kentucky, jednak w dwóch różnych dniach - Breaking Benjamin 19 września, a Three Days Grace dzień później, 21 września.

Supportem na całej trasie będzie zespół Return to Dust. Bilety trafią do sprzedaży już w najbliższy piątek, 11 kwietnia, o godz. 10:00 czasu lokalnego. Będzie je można kupić za pośrednictwem oficjalnych stron internetowych Breaking Benjamin i Three Days Grace, jeśli zatem przypadkiem ktoś z was mieszka w USA, to warto się wybrać na takie wydarzenie.

Obie grupy wypuściły nowe utwory w 2024 roku, więc istnieje szansa, że do startu trasy usłyszymy od nich jeszcze więcej świeżego materiału. Three Days Grace planuje premierę nowej płyty na czerwiec 2025 roku, będzie to ich pierwszy album od czasu powrotu wokalisty Adama Gontiera, który obecnie dzieli obowiązki wokalne z Mattem Walstem. Breaking Benjamin natomiast nie spieszy się z premierą nowego krążka, ale zespół zdradził, że album powinien ukazać się jeszcze w tym roku. Będzie to ich pierwsze pełne wydawnictwo od czasu Ember z 2018 roku. Breaking Benjamin + Three Days Grace – Trasa koncertowa 2025 (USA): 29.08 – Ridgedale, MO @ Thunder Ridge Nature Arena

30.08 – Pryor, OK @ Rocklahoma

01.09 – Fort Worth, TX @ Dickies Arena

03.09 – Austin, TX @ Moody Center

06.09 – Charlotte, NC @ PNC Music Pavilion

08.09 – Virginia Beach, VA @ Veterans United Home Loans Amphitheater

10.09 – Newark, NJ @ Prudential Center

11.09 – Mansfield, MA @ Xfinity Center

13.09 – Scranton, PA @ The Pavilion at Montage Mountain

14.09 – Gilford, NH @ BankNH Pavilion

17.09 – Darien Center, NY @ Darien Lake Amphitheater

19.09 – Louisville, KY @ Louder Than Life (Breaking Benjamin)

20.09 – Clarkston, MI @ Pine Knob Music Theatre

21.09 – Louisville, KY @ Louder Than Life (Three Days Grace)

23.09 – Des Moines, IA @ Wells Fargo Arena

25.09 – Englewood, CO @ Fiddler's Green Amphitheatre

27.09 – Salt Lake City, UT @ Utah First Credit Union Amphitheatre

30.09 – Seattle, WA @ Climate Pledge Arena

01.10 – Ridgefield, WA @ Cascades Amphitheater

03.10 – Fresno, CA @ Save Mart Center

06.10 – Ontario, CA @ Toyota Arena

08.10 – Glendale, AZ @ Desert Diamond Arena

10.10 – Albuquerque, NM @ Isleta Amphitheater

12.10 – Durant, OK @ Choctaw Grand Theater