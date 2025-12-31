Zaloguj się lub Zarejestruj

Brakuje wam szalonego kawałka na Sylwestra? Lazzers uratują waszą imprezę utworem Magda G

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/12/31 16:30
0
0

Lazzers to nowy polski zespół łączący disco i rocka. Wrócili z sylwestrowym remixem nawiązującym do Magdy Gessler.

Lazzers to nowy zespół muzyczny pochodzący z Warszawy, który postanowił połączyć szalone disco z mocnym rockowym brzmieniem gitar, ale także wokalu. Jakiś czas temu pisaliśmy o ich zwariowanym singlu LOCO. Lazzers około miesiąc temu przygotowali utwór Magda G, który nawiązuje do kulinariów oraz Magdy Gessler. Teraz zespół przygotował specjalny remix, który idealnie pasuje do całonocnego, sylwestrowego szaleństwa.

Lazzers
Lazzers

Lazzers z sylwestrowym utworem

Lazzers oferuje odjechaną, rozrywkową muzykę. Obecny skład zespołu to Kuba Lotz, Artur Pieńkowski, Marcin Chrzan oraz Robert Szmagalski. Co ciekawe, dwóch członków zespołu (Artur Pieńkowski, Kuba Lotz), wcześniej wspólnie nagrywało rockową muzykę w ramach rock bandu The Suits. Tym jednak razem, muzyka Lazzers to szaleństwo w czystej postaci. Prześmiewcze teksty, zabawne nawiązania i połączenie rocka z disco dają radę porwać niejednego słuchacza. Zespół z Warszawy można by spokojnie nazwać polskim Electric Callboy.

Jak wspomnieliśmy, około miesiąc temu zespół wypuścił kawałek Magda G, nawiązujący do kontrowersyjnej osobistości jaką jest Magda Gessler. Utwór w żadnym stopniu nie jest obraźliwy, ani złośliwy. Można by rzec, że jest to swego rodzaju zabawny list miłosny do znanej kucharki. Akurat w sam raz przed sylwestrową zabawą, Lazzers przygotowali specjalny remix (właściwe Belzemix, jak nazwał to zespół), który idealnie nadaje się do zakończenia roku 2025. Szybki rytm i nutka szaleństwa sprawią, że niezależnie od tego czy bawicie się na parkiecie czy robicie domówkę, utwór powinien was porwać. Poniżej możecie posłuchać sylwestrowej, zremiksowanej Magdy G oraz oryginalnej wersji.

Tymczasem bawcie się dobrze, grajcie w gry i szczęśliwego nowego roku!

Lazzers – Magda G Belzemix – idealna propozycja na sylwestra:

GramTV przedstawia:

Lazzers – Magda G Belzemix – oryginalna wersja:

Tagi:

Muzyka
muzyka
utwór
muzyka rockowa
nowy singiel
zespół rockowy
muzyka popowa
singiel
zespół muzyczny
nowy utwór
zespół popowy
muzyka elektroniczna
Lazzers
muzyka electro rock
Kuba Lotz
zespół electro rockowy
zespół disco
muzyka disco
Electric Callboy
remix
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112