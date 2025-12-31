Brakuje wam szalonego kawałka na Sylwestra? Lazzers uratują waszą imprezę utworem Magda G

Lazzers to nowy zespół muzyczny pochodzący z Warszawy, który postanowił połączyć szalone disco z mocnym rockowym brzmieniem gitar, ale także wokalu. Jakiś czas temu pisaliśmy o ich zwariowanym singlu LOCO. Lazzers około miesiąc temu przygotowali utwór Magda G, który nawiązuje do kulinariów oraz Magdy Gessler. Teraz zespół przygotował specjalny remix, który idealnie pasuje do całonocnego, sylwestrowego szaleństwa.

Lazzers z sylwestrowym utworem

Lazzers oferuje odjechaną, rozrywkową muzykę. Obecny skład zespołu to Kuba Lotz, Artur Pieńkowski, Marcin Chrzan oraz Robert Szmagalski. Co ciekawe, dwóch członków zespołu (Artur Pieńkowski, Kuba Lotz), wcześniej wspólnie nagrywało rockową muzykę w ramach rock bandu The Suits. Tym jednak razem, muzyka Lazzers to szaleństwo w czystej postaci. Prześmiewcze teksty, zabawne nawiązania i połączenie rocka z disco dają radę porwać niejednego słuchacza. Zespół z Warszawy można by spokojnie nazwać polskim Electric Callboy.