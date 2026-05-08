Lauren Sanderson i Fred Durst z Limp Bizkit w jednym singlu. Zobaczcie szalony teledysk

Lauren Sanderson wypuściła energetyczny singiel COME SAY SUM, nagrany wspólnie z Fredem Durstem, wokalistą Limp Bizkit. Utworowi towarzyszy również oficjalny, niesamowicie energiczny teledysk, który trafił już do sieci i możecie go zobaczyć na dole newsa.

To już druga muzyczna współpraca Freda Dursta w 2026 roku. W kwietniu artysta połączył siły z MGK przy utworze FIX UR FACE. Nowa kolaboracja z Lauren Sanderson pojawia się także przed październikowymi koncertami w Nashville, gdzie wokalistka będzie supportować Limp Bizkit. Co ciekawe, Lauren opublikowała COME SAY SUM już kilka miesięcy temu jako solowy numer. W rozmowie z Billboard artystka przyznała: