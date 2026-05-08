Lauren Sanderson i Fred Durst z Limp Bizkit w jednym singlu. Zobaczcie szalony teledysk

Lauren Sanderson prezentuje singiel COME SAY SUM z udziałem Freda Dursta.
Lauren Sanderson wypuściła energetyczny singiel COME SAY SUM, nagrany wspólnie z Fredem Durstem, wokalistą Limp Bizkit. Utworowi towarzyszy również oficjalny, niesamowicie energiczny teledysk, który trafił już do sieci i możecie go zobaczyć na dole newsa.
To już druga muzyczna współpraca Freda Dursta w 2026 roku. W kwietniu artysta połączył siły z MGK przy utworze FIX UR FACE. Nowa kolaboracja z Lauren Sanderson pojawia się także przed październikowymi koncertami w Nashville, gdzie wokalistka będzie supportować Limp Bizkit. Co ciekawe, Lauren opublikowała COME SAY SUM już kilka miesięcy temu jako solowy numer. W rozmowie z Billboard artystka przyznała:
Czy wiedziałam, że ten numer ma w sobie magię? Tak. Czy spodziewałam się, że Fred Durst go odkryje i spełni moje marzenia o Limp Bizkit? Raczej nie.
Nowy singiel promuje nadchodzący album wokalistki zatytułowany LAUREN, którego premiera została zaplanowana na 29 maja. Artystka podkreśla, że będzie to bardzo osobisty materiał podsumowujący jej dotychczasową drogę muzyczną.
Mówią, że album jest kapsułą czasu z życia artysty. Całe moje życie prowadziło mnie do tego momentu. Od pierwszego występu na scenie, który był przemówieniem TED Talk, przez pierwszy utwór nagrany w wieku 19 lat w Indianie, aż po przeprowadzkę do Los Angeles i wydanie trzeciego albumu w wieku 30 lat. Lata podejmowania ryzyka i wręcz szalonej wiary w samą siebie. Ufam, że wszechświat dał mi dokładnie taką drogę, aby przygotować mnie na ten moment. I wierzę, że tak samo jest z waszymi historiami. Oto największy skok, jaki dotąd wykonam. Nie mogłabym tego zrobić bez was. 2026. Nadszedł czas.
Fred Durst i Limp Bizkit od lat pozostają jednymi z najważniejszych ikon nu metalu i rap-rocka. Grupa zdobyła światową popularność na przełomie lat 90. i 2000., a takie utwory jak Rollin’, Break Stuff czy My Way na stałe zapisały się w historii cięższego grania.
