Fani Starfielda muszą uzbroić się w cierpliwość. Premiera na PS5 może być odległa

Nowe plotki wskazują, że premiera Starfielda na PlayStation 5 nie nastąpi w tym roku, mimo wcześniejszych sugestii.

Po zmianie polityki wydawniczej Microsoftu wydanie Starfielda na konsolach Sony wydaje się tylko kwestią czasu. Niestety, według najnowszych informacji, fani kosmicznego RPG od Bethesdy będą musieli jeszcze poczekać. Źródła bliskie branży wskazują, że Starfield nie zadebiutuje na PlayStation 5 w 2025 roku.

Starfield – premiera na PS5 dopiero w 2026 roku?

Znany insider NateTheHate został zapytany na platformie X (Twitter) o postępy w pracach nad wersją Starfielda na PS5. W odpowiedzi stwierdził, że ogłoszenie gry planowane jest dopiero na 2026 rok, o ile plany nie ulegną zmianie. To kolejny sygnał wskazujący na to, że port jest w drodze, ale jego debiut pozostaje odległy.