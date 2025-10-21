Fani Starfielda muszą uzbroić się w cierpliwość. Premiera na PS5 może być odległa

Nowe plotki wskazują, że premiera Starfielda na PlayStation 5 nie nastąpi w tym roku, mimo wcześniejszych sugestii.
Po zmianie polityki wydawniczej Microsoftu wydanie Starfielda na konsolach Sony wydaje się tylko kwestią czasu. Niestety, według najnowszych informacji, fani kosmicznego RPG od Bethesdy będą musieli jeszcze poczekać. Źródła bliskie branży wskazują, że Starfield nie zadebiutuje na PlayStation 5 w 2025 roku.
Starfield – premiera na PS5 dopiero w 2026 roku?
Znany insider NateTheHate został zapytany na platformie X (Twitter) o postępy w pracach nad wersją Starfielda na PS5. W odpowiedzi stwierdził, że ogłoszenie gry planowane jest dopiero na 2026 rok, o ile plany nie ulegną zmianie. To kolejny sygnał wskazujący na to, że port jest w drodze, ale jego debiut pozostaje odległy.
Już wcześniej, 1 sierpnia, pojawiły się plotki sugerujące, że gra mogłaby trafić na PlayStation wiosną 2026 roku, równocześnie z premierą drugiego dodatku – prawdopodobnie zatytułowanego Terran Armada – oraz dużej aktualizacji poprawiającej rozgrywkę.
Wczytywanie ramki mediów.
GramTV przedstawia:
Na razie Bethesda ani Microsoft nie komentują tych doniesień. Biorąc jednak pod uwagę zmiany w strategii wydawniczej firmy, wprowadzenie Starfielda na kolejną platformę wydaje się tylko kwestią czasu.
Dla wielu graczy oznacza to jednak długie miesiące oczekiwania. Poszukiwacze przygód z PlayStation 5, którzy mieli nadzieję wyruszyć w kosmos jeszcze w tym roku, muszą uzbroić się w cierpliwość — wygląda na to, że podróż pośród gwiazd rozpocznie się dopiero w 2026 roku.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!