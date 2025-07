Brad Pitt ma jedną radę dla młodych aktorów. „Nie róbcie tego, wykończycie się”

Brad Pitt ma na koncie jeden z największych hitów tegorocznego lata, czyli F1, ale aktor wydaje się podchodzić z dystansem do współczesnego Hollywood i jego franczyzowego szaleństwa. Dwukrotny zdobywca Oscara podzielił się przemyśleniami na temat zmian w branży i różnic pokoleniowych w podejściu do aktorstwa.

Podoba mi się obserwowanie tego, co wnosi nowe pokolenie. Lubię patrzeć, z czym się mierzą i jak sobie z tym radzą. Mam wrażenie, że sprawia im to więcej radości — powiedział Pitt w podcaście New Heights.