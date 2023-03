Boundary – sieciowa strzelanka w kosmosie z datą premiery w Early Access

W połowie stycznia informowano, że Boundary zadebiutuje na rynku w marcu 2023 roku. Okazuje się jednak, że na produkcję studia Surgical Scalpels będzie trzeba poczekać nieco dłużej. Deweloperzy opublikowali bowiem nowy wpis na platformie Steam, w którym ujawnili dokładną datę premiery sieciowej strzelanki w kosmosie.

Boundary zadebiutuje w kwietniu w programie Early Access

Okazuje się, że Boundary zadebiutuje we wczesnym dostępie dokładnie 13 kwietnia 2023 roku. Produkcja studia Surgical Scalpels dostępna będzie początkowo wyłącznie na komputerach osobistych na platformie Steam. Standardowa wersja gry została wyceniona na 24,99 dolarów (ok. 108 złotych).



Zainteresowani będą mogli nabyć również dwie droższe edycje – Deluxe Supporter Edition oraz Ultimate Supporter Edition, które wyceniono odpowiednio na 34,99 dolarów i 44,99 dolarów. Boundary będzie mogło pochwalić się też obsługą AMD FidelityFX Super Resolution 2, a także wsparciem dla kilku innych technologii.



Studio Surgical Scalpels zakłada, że Boundary opuści wczesny dostęp po 6 lub 12 miesiącach. Deweloperzy zaznaczają jednak, że wspomniany okres może ulec zmianie. Wszystko będzie bowiem zależeć od odbioru gry oraz opinii użytkowników. Twórcy pragną bowiem, by gracze pomogli stworzyć produkcję, w którą sami będą chcieli grać.