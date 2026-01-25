Borys Szyc nie do poznania w nowym serialu Netflixa. Więzienie mu służy?

Aktor swego czasu grał już w dramacie więziennym. Od roli w Symetrii jego kariera nabrała tempa. Bunt zapowiada się jednak zgoła inaczej.

Netflix odsłonił karty i pokazał pierwsze zdjęcia z serialu Bunt, nowej polskiej produkcji o tematyce więziennej. Już na pierwszy rzut oka widać, że będzie to jedna z mroczniejszych rodzimych premier platformy, a uwagę przyciąga Borys Szyc, który w roli głównej przeszedł wyraźną, fizyczną i wizerunkową metamorfozę.

Fot. Bartosz Mrozowski

Borys Szyc w serialu Bunt – pierwsze zdjęcia z produkcji Netflix

Aktor na udostępnionych fotografiach jest niemal nie do poznania – surowy wygląd, wychudzona sylwetka i twarde spojrzenie doskonale wpisują się w brutalny, pozbawiony złudzeń klimat historii. Zdjęcia sugerują serial ciężki w tonie, zanurzony w przemocy i napięciu.