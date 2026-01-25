Zaloguj się lub Zarejestruj

Borys Szyc nie do poznania w nowym serialu Netflixa. Więzienie mu służy?

Jakub Piwoński
2026/01/25 13:30
0
0

Aktor swego czasu grał już w dramacie więziennym. Od roli w Symetrii jego kariera nabrała tempa. Bunt zapowiada się jednak zgoła inaczej.

Netflix odsłonił karty i pokazał pierwsze zdjęcia z serialu Bunt, nowej polskiej produkcji o tematyce więziennej. Już na pierwszy rzut oka widać, że będzie to jedna z mroczniejszych rodzimych premier platformy, a uwagę przyciąga Borys Szyc, który w roli głównej przeszedł wyraźną, fizyczną i wizerunkową metamorfozę.

Fot. Bartosz Mrozowski

Borys Szyc w serialu Bunt – pierwsze zdjęcia z produkcji Netflix

Aktor na udostępnionych fotografiach jest niemal nie do poznania – surowy wygląd, wychudzona sylwetka i twarde spojrzenie doskonale wpisują się w brutalny, pozbawiony złudzeń klimat historii. Zdjęcia sugerują serial ciężki w tonie, zanurzony w przemocy i napięciu.

Jak ujawniono, Bunt to serial inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Tłem jest największy bunt więzienny w powojennej Europie, do jakiego doszło w Polsce w 1989 roku – w czasie politycznego i społecznego przełomu. Fabuła skupia się na dwóch byłych współwięźniach, granych przez Borysa Szyca i Filipa Pławiaka, którzy po latach trafiają na przeciwne strony narastającego konfliktu. Próba powstrzymania tragedii staje się dla nich jednocześnie brutalnym rozliczeniem z przeszłością.

GramTV przedstawia:

Obok głównych ról w serialu zobaczymy m.in. Jacka Poniedziałka, Anitę Szepelską, Artura Kujawę, Ryszarda Kakieteka, Michała Pietrzaka, Michała Felczaka oraz Winiego. Za reżyserię odpowiadają Mateusz Rakowicz i Marek Lechki, natomiast scenariusz napisali Łukasz Bluszcz i Marcin Kubawski. Netflix zapowiada premierę Buntu na drugą połowę 2026 roku. Wszystko wskazuje na to, że będzie to jedna z najbardziej bezkompromisowych polskich produkcji platformy. Wcześniej pisaliśmy także o adaptacji Lalki.

Fot. Bartosz Mrozowski
Fot. Bartosz Mrozowski
Fot. Bartosz Mrozowski
Fot. Bartosz Mrozowski
Fot. Bartosz Mrozowski
Fot. Bartosz Mrozowski

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




