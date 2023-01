Borderlands doczeka się poprawek pod okiem nowego reżysera

Borderlands to z pewnością jedna z najbardziej wyczekiwanych przez graczy filmowych premier. W czerwcu 2021 roku twórcy poinformowali, że zakończyli prace nad zdjęciami. W maju 2022 zaprezentowano fragment ekranizacji, a widzowie, którzy mieli okazję go zobaczyć, chwalili wierność oryginałowi. Wszystko mogłoby wskazywać na to, że prace nad filmem przebiegają pomyślnie.

Tim Miller będzie pracował nad Borderlands

Borderlands doczeka się jednak poprawek pod okiem nowego reżysera. Jak poinformował portal collider.com, Eli Roth zostanie zastąpiony przez Tima Millera, którego kojarzyć możecie głównie za sprawą filmu Deadpool.



Warto zaznaczyć, że Eli Roth nie został zwolniony, a decyzja podyktowana jest tym, że reżyser musiał rozpocząć prace nad innym filmem – Thanksgiving. Twórcy na dokończenie dodatkowych zdjęć zaplanowali sobie ponad 2 tygodnie. Niestety, data premiery filmu ciągle pozostaje nieznana.