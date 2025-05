Borderlands 4 z kontrowersyjną zmianą względem Borderlands 3. Twórca gry prosi: „najpierw zagrajcie”

Zrobiliśmy wielki, cholernie duży świat. Wiele rzeczy, które robisz, dzieje się w lokalnej przestrzeni, ale mnóstwo zadań i możliwości znajduje się znacznie dalej, a mapa poszczególnych lokacji nie jest dobrym sposobem na poruszanie się w takich warunkach. Kompas naprawdę pomaga nam to rozwiązać.

Akcja Borderlands 4 toczy się na nowej planecie o nazwie Kairos, która, jak zapewnia Pitchford, ma być największą mapą w historii serii. Co istotne, pozbawiona została jakichkolwiek ekranów ładowania.

Kolejnym powodem porzucenia minimapy jest rosnące znaczenie pionowych przestrzeni w grze. Pitchford twierdzi, że mapy w 2D nie mogą odpowiednio pokazać całej takiej przestrzeni.

W Borderlands 4 będzie więcej pionowości niż kiedykolwiek wcześniej, i to zdecydowanie. 2D minimapy potrafią być mylące w środowiskach wielopoziomowych. Kompas wskaże, czy cel znajduje się powyżej lub poniżej gracza, co ma poprawić orientację w przestrzeni.

Twórcy podkreślają, że decyzja podyktowana była również chęcią skupienia uwagi gracza na samej rozgrywce, a nie na mapie.

Chcemy, żebyście grali w grę, a nie w mapę. Dlatego zainwestowaliśmy w system kompasu. Nadal macie do dyspozycji dużą mapę – dostęp do niej to jedno kliknięcie. Umieściliśmy tam więcej ciekawych funkcji niż kiedykolwiek wcześniej. Mamy nawet system nawigacji oparty na AI, który pokaże ci trasę niczym GPS.