Borderlands 4 rezygnuje z jednej z najbardziej znienawidzonych funkcji Borderlands 3

Obawy o powrót tej funkcji pojawiły się po analizie fragmentów gameplayu z Borderlands 4. Jeden z użytkowników platformy X, @Joltzdude139, zauważył obecność „modyfikatora” pod paskiem życia wroga i napisał:

Cóż, wygląda na to, że modyfikatory Mayhem powracają do Borderlands 4. Modyfikator jest wymieniony pod wrogami i sprawia, że mają niebezpieczne efekty. Nie jestem fanem tego i modlę się, aby można było go wyłączyć lub usunąć.