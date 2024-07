Borderlands 4 wkrótce z zapowiedzią? Gearbox szykuje się do prezentacji nowej gry

W trakcie rozmowy deweloper wspomniał także o Tiny Tina’s Wonderlands . Założyciel i szef studia Gearbox Entertainment poinformował, że produkcja z 2022 roku „osiągnęła lepszy wynik” od pierwszej odsłony serii Borderlands. Pitchford dał również jasno do zrozumienia, że jego zespół będzie chciał wrócić do wspomnianego świata.

Tak wielu z nas w Gearbox uwielbia fantasy, a to daje nam takie miejsce, w którym możemy się z nią bawić w kontekście tematyki i uniwersum Borderlands. Myślę, że to rozsądne, że nasi fani oczekują czegoś więcej – powiedział Pitchford.

Na koniec przypomnijmy, że Borderlands 3 zadebiutowało na rynku we wrześniu 2019 roku. Obecnie gra dostępna jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja gry Borderlands 3. Ta seria nie potrzebowała rewolucji.