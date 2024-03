Gearbox Entertainment zmienia właściciela. Twórcy Borderlands w rękach Take-Two

Gearbox Entertainment zachowa prawa do marek Borderlands i Tiny Tina's Wonderlands, a także Homeworld, Risk of Rain, Brothers in Arms oraz Duke Nukem. Zespół pracuje obecnie nad sześcioma różnymi projektami, a każdy z nich znajduje się na innym etapie rozwoju. Pięć z nich to kontynuacje, z których dwie to kolejne odsłony Borderlands i Homeworld. Deweloperzy rozwijają również „co najmniej jedną ekscytującą nową markę”.

Połączenie sił z Take-Two Interactive i 2K pomoże Gearbox wznieść się na kolejny poziom […]. Ustawiliśmy poprzeczkę dla interaktywnej rozrywki i osiągnęliśmy niezwykłe wyniki dzięki przełomowym, rekordowym grom, kiedy pracowaliśmy razem jako partnerzy. Jestem niesamowicie podekscytowany tym, co możemy osiągnąć, teraz gdy będziemy w pełni zjednoczeni – komentuje Randy Pitchford, szef studia.