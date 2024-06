Borderlands 4 z prezentacją na Summer Game Fest 2024? Insider zdradza plany 2K

Warto dodać, że pod koniec marca Take-Two poinformowało o przejęciu Gearbox Entertainment. Oprócz Borderlands i Tiny Tina's Wonderlands wspomniane studio zachowała także prawa do takich marek jak Homeworld, Risk of Rain, Brothers in Arms oraz Duke Nukem. Zgodnie z przekazanymi informacjami zespół pracuje obecnie nad sześcioma różnymi projektami, a każdy z nich znajduje się na innym etapie rozwoju.

Na koniec przypomnijmy, że Borderlands 3 zadebiutowało na rynku we wrześniu 2019 roku. Obecnie gra dostępna jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja gry Borderlands 3. Ta seria nie potrzebowała rewolucji..