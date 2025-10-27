Borderlands 4 ma kolejny problem. Fani wolą wrócić do Borderlands 3

Chociaż problemy techniczne, takie jak słaba wydajność, niewidzialne ściany i nieintuicyjny interfejs użytkownika, były początkowo tolerowane przez fanów, kolejne rozczarowanie wywołało tegoroczne wydarzenie halloweenowe, nazwane „Horrors of Kairos”. Choć twórcy określili event jako „mini-wydarzenie”, wcześniejsze budowanie napięcia sprawiło, że gracze oczekiwali znacznie większej ilości nowej zawartości.
Ostatecznie, event okazał się płytki, sprowadzając się jedynie do pomarańczowej barwy nieba oraz kilku nowych skórek i egzemplarzy broni. W obliczu braku satysfakcjonującego wydarzenia na Halloween, część fanów zdecydowała się powrócić do poprzedniej odsłony serii, Borderlands 3. Na Reddicie pojawił się wpis użytkownika UltraSuperDonut, a społeczność chwali ilość treści, którą Gearbox zaoferował w B3 w porównaniu do B4. Co więcej, fani zwrócili uwagę, że mini-mapa i ogólny interfejs w Borderlands 3 były o wiele lepsze i bardziej czytelne niż w najnowszej grze.
Chociaż Borderlands 3 bywa krytykowany jako najgorsza część serii, między innymi z powodu irytujących antagonistów i przeciętnej fabuły, to jego halloweenowe wydarzenie zapewniło bogactwo nowej zawartości. „Bloody Harvest” wprowadziło nowe misje poboczne, zróżnicowanych przeciwników, dodatkowe aktywności, a nawet specjalny debuff.
Na zakończenie przypominamy, że Borderlands 4 trafił na PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Premiera gry miała miejsce 11 września 2025 roku.