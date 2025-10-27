Borderlands 4 ma kolejny problem. Fani wolą wrócić do Borderlands 3

Ostatecznie, event okazał się płytki, sprowadzając się jedynie do pomarańczowej barwy nieba oraz kilku nowych skórek i egzemplarzy broni. W obliczu braku satysfakcjonującego wydarzenia na Halloween, część fanów zdecydowała się powrócić do poprzedniej odsłony serii, Borderlands 3. Na Reddicie pojawił się wpis użytkownika UltraSuperDonut, a społeczność chwali ilość treści, którą Gearbox zaoferował w B3 w porównaniu do B4. Co więcej, fani zwrócili uwagę, że mini-mapa i ogólny interfejs w Borderlands 3 były o wiele lepsze i bardziej czytelne niż w najnowszej grze.