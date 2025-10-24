Zaloguj się lub Zarejestruj

Gearbox ulepsza Borderlands 4. Nowy update poprawia loot, balans i błędy w misjach

Mikołaj Berlik
2025/10/24 09:30
Borderlands 4 otrzymało nową łatkę.

Gearbox udostępniło nową aktualizację do Borderlands 4, oznaczoną datą 23 października. Twórcy skupili się na poprawie stabilności gry, naprawie błędów zgłaszanych przez graczy oraz usprawnieniu rozgrywki. Łatka obejmuje m.in. ulepszenia w multiplayerze, aktualizacje interfejsu i poprawki wizualne oraz dźwiękowe.

Borderlands 4
Borderlands 4

Borderlands 4 – aktualizacja wprowadza poprawki i darmowe wydarzenie

Aktualizacja dodaje również darmowe wydarzenie Horrors of Kairos, które potrwa od 23 października do 6 listopada. W ramach eventu gracze mogą zdobyć nowe legendarne przedmioty — karabin szturmowy Murmur (Tediore) oraz granat Skully (Order), które trafiły do puli nagród za bossów w regionie Kairos. Gearbox wprowadziło też zmiany w balansie łupów – Lost Loot Machine oferuje teraz lepszej jakości przedmioty, a koszt respeca specjalizacji został obniżony z 5000 do 1500 Eridium.

GramTV przedstawia:

Twórcy naprawili także błędy w misjach, poprawili sposób działania punktów Grapple Vault oraz zmniejszyli liczbę problemów wizualnych w przerywnikach filmowych. Naprawiono też przypadki, w których niektóre misje nie wyświetlały poprawnie punktów nawigacyjnych. Gracze mogą również liczyć na większe nagrody – przeciwnicy z łupami teraz upuszczają więcej gotówki.

Choć aktualizacja nie przynosi znaczących zmian w wydajności, Gearbox zapewnia, że poprawiono płynność animacji postaci i efekty wizualne. Borderlands 4 kontynuuje więc proces usprawnień, który ma uczynić grę stabilniejszą i przyjemniejszą w rozgrywce.

Źródło:https://www.dsogaming.com/patches/borderlands-4-october-23rd-update-released-full-patch-notes/

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 10:38

Nic o eliminacji tych memory leaków które dodatkowo kopią tych co mają PS5 Pro? 




