Gearbox ulepsza Borderlands 4. Nowy update poprawia loot, balans i błędy w misjach

Gearbox udostępniło nową aktualizację do Borderlands 4, oznaczoną datą 23 października. Twórcy skupili się na poprawie stabilności gry, naprawie błędów zgłaszanych przez graczy oraz usprawnieniu rozgrywki. Łatka obejmuje m.in. ulepszenia w multiplayerze, aktualizacje interfejsu i poprawki wizualne oraz dźwiękowe.

Borderlands 4 – aktualizacja wprowadza poprawki i darmowe wydarzenie

Aktualizacja dodaje również darmowe wydarzenie Horrors of Kairos, które potrwa od 23 października do 6 listopada. W ramach eventu gracze mogą zdobyć nowe legendarne przedmioty — karabin szturmowy Murmur (Tediore) oraz granat Skully (Order), które trafiły do puli nagród za bossów w regionie Kairos. Gearbox wprowadziło też zmiany w balansie łupów – Lost Loot Machine oferuje teraz lepszej jakości przedmioty, a koszt respeca specjalizacji został obniżony z 5000 do 1500 Eridium.