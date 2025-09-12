Borderlands 4 kpi z byłego właściciela. Gracze odkryli wymowny szczegół

W Borderlands 4 gracze odkryli miejsce o nazwie Embracer’s Bluff, które może być subtelnym, choć mało pochlebnym nawiązaniem do Embracer Group – byłego właściciela studia Gearbox. Lokacja to zrujnowane miasteczko pełne śmieci, w którym czekają dwie misje, a na graczy spogląda władca siedzący w jacuzzi.

Borderlands 4 – pstryczek w nos byłego właściciela?

W 2021 roku Gearbox Software został kupiony przez Embracer Group za 1,3 miliarda dolarów, jednak już w 2023 roku spółka sprzedała studio Take-Two za 460 milionów, po ogromnej restrukturyzacji. Według Randy’ego Pitchforda, historia Borderlands 4 była częściowo inspirowana tymi wydarzeniami, co może potwierdzać, że nazwa Embracer’s Bluff nie jest przypadkowa.