Borderlands 4 kpi z byłego właściciela. Gracze odkryli wymowny szczegół

Mikołaj Berlik
2025/09/12 13:20
Historia gry mogła być inspirowana zmianami właścicielskimi, które dotknęły Gearbox Software.

W Borderlands 4 gracze odkryli miejsce o nazwie Embracer’s Bluff, które może być subtelnym, choć mało pochlebnym nawiązaniem do Embracer Group – byłego właściciela studia Gearbox. Lokacja to zrujnowane miasteczko pełne śmieci, w którym czekają dwie misje, a na graczy spogląda władca siedzący w jacuzzi.

Borderlands 4
Borderlands 4

Borderlands 4 – pstryczek w nos byłego właściciela?

W 2021 roku Gearbox Software został kupiony przez Embracer Group za 1,3 miliarda dolarów, jednak już w 2023 roku spółka sprzedała studio Take-Two za 460 milionów, po ogromnej restrukturyzacji. Według Randy’ego Pitchforda, historia Borderlands 4 była częściowo inspirowana tymi wydarzeniami, co może potwierdzać, że nazwa Embracer’s Bluff nie jest przypadkowa.

Dodatkowym smaczkiem jest misja o złowrogiej toalecie AI – co wielu graczy odczytało jako kpinę z obecnego kierunku rozwoju Embracer Group, która mocno inwestuje w rozwiązania sztucznej inteligencji. Choć twórcy gry nie skomentowali tych teorii, gracze nie mają wątpliwości, że Gearbox postanowił wbić byłemu właścicielowi drobną szpilkę.

Borderlands 4 dostępne jest na PC, PS5 i Xbox Series X/S, a w październiku trafi także na Nintendo Switch 2. Dzisiaj informowaliśmy o pierwszych recenzjach gry.

Źródło:https://kotaku.com/borderlands-4-includes-direct-jab-joke-gearbox-former-owner-embracer-bluff-2000624815

Mikołaj Berlik
