Borderlands 4 już niedługo otrzyma datę premiery. Prezes uspokaja fanów

W ostatnim czasie Take-Two Interactive podzieliło się nowym raportem finansowym, w którym jeszcze raz potwierdzono plany związane z udostępnieniem GTA 6 jesienią bieżącego roku, co według wielu graczy mogło się nie spełnić. Tym samym wiele innych firm dostosowało daty premier swoich projektów, aby nie zostały one przyćmione przez bardzo wyczekiwany tytuł od Rockstara.

Borderlands 4 - szef Take-Two: “Już niedługo poznacie datę premiery i wszystko stanie się jasne”

Gearbox Games pracujące obecnie między innymi nad Borderlands 4 - kolejną odsłoną bestsellerowego cyklu looter shooterów. Prawdopodobnie część społeczności gry pokrywa się z osobami zainteresowanymi GTA 6, co mogło skłonić deweloperów pierwszego tytułu do zmiany daty premiery. Wcześniej zespół miał uporać się z ukończeniem produkcji do kwietnia 2026 roku - teraz termin wydania został zmieniony na rok kalendarzowy 2025.