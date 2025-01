Borderlands 4 nie będzie grą z otwartym światem. Usłyszeliśmy kolejną wypowiedź dyrektora

We wcześniejszym wywiadzie dotyczącym Borderlands 4 mogliśmy usłyszeć, że wszystkie lokacje ukazane na trailerze z The Game Awards 2024 będą możliwe do odwiedzenia bez dodatkowych ekranów ładowania. Randy Pitchford dodał, że nie zobaczymy świata uzupełnionego algorytmami. Będzie on jednak wciąż większy, niż przyzwyczaiły nas do tego poprzednie projekty studia.

Na koniec przypomnijmy, że Borderlands 4 ma się ukazać na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz PC. Data premiery nie została jeszcze ujawniona przez Gearbox Software.