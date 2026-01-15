Bohaterowie Avengers: Doomsday na oficjalnej grafice. Znamy skład nowej superbohaterskiej drużyny Marvela

Studio szykuje zupełnie nową grupę postaci, która otrzyma własny film.

Marvel Studios rozpoczęło 2026 rok od promocji nadchodzącego Avengers: Doomsday. Niedawno otrzymaliśmy nowy, czwarty już zwiastun filmu, a teraz podczas specjalnego wydarzenia w Tokio zaprezentowano oficjalną grafikę z Doomsday, która od razu wywołała falę spekulacji związanych z nadchodzącym widowiskiem. Na banerze możemy zobaczyć wielu kluczowych bohaterów uniwersum, którzy znajdą się w filmie. Avengers: Doomsday z nową oficjalną grafiką. Ujawniono skład Midnight Sons Nowa ilustracja została pokazana w ramach japońskiego Hero’s Day Avengers Major News Announcement Event. Przy okazji potwierdzono również, że Avengers: Koniec gry e powróci do kin w Japonii, co ma przygotować tamtejszą publiczność na kolejne wielkie wydarzenia w MCU. Ujawniono też, że Yuki Yamada ponownie użyczy głosu Doktorowi Doomowi w japońskiej wersji językowej filmu.

Podczas prezentacji organizatorzy wyraźnie podkreślili, że nowy plakat nie jest bezpośrednio powiązany z fabułą Avengers: Doomsday, choć trudno się dziwić, że fani natychmiast zaczęli doszukiwać się w nim ukrytych znaczeń. Na plakacie w centralnym miejscu znaleźli się bohaterowie, którzy według oficjalnych informacji odegrają istotne role w nadchodzących filmach. Wśród nich są Czarna Pantera, Kapitan Ameryka oraz Fantastyczna Czwórka. Na dalszym planie można dostrzec także Iron Mana, Deadpoola i Lokiego, co tylko podsyca dyskusje o możliwym składzie drużyny w Avengers: Doomsday oraz w jego bezpośredniej kontynuacji, czyli Avengers: Secret Wars. Choć autor plakatu nie został oficjalnie wskazany, wielu fanów zauważa wyraźne podobieństwo stylistyczne do prac Ryana Meinerdinga, znanego z jubileuszowych grafik Marvela sprzed premiery Avengers: Wojna bez granic.

Równolegle do wizualnych zapowiedzi coraz więcej mówi się o samym głównym antagoniście. Według najnowszych doniesień scoopera Daniela Richtmana, Doktor Doom grany przez Robert Downey Jr. nie będzie działał w pojedynkę. W filmie mają pojawić się zamaskowani pomocnicy, zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Nie jest jednak jasne, czy będą to jego wyznawcy, czy warianty z innych rzeczywistości. Wcześniejsze plotki sugerowały nawet, że pod maskami mogą kryć się znane postacie MCU, w tym Scarlet Witch lub alternatywna wersja Tony’ego Starka. Bracia Russo już wcześniej zapowiadali, że Victor von Doom może postrzegać siebie jako bohatera lub przynajmniej próbować nim być. To otwiera drogę do licznych fabularnych zwrotów akcji i moralnych niejednoznaczności, które mają być jednym z fundamentów Avengers: Doomsday. Na tym jednak nowinki się nie kończą. Kolejny znany informator, MyTimeToShineHello, ujawnił skład drużyny Midnight Sons, która od lat krąży w plotkach jako potencjalny filmowy projekt. W zespole mieliby znaleźć się Blade, Ghost Rider, Moon Knight, Wong, Wilkołak, Man-Thing, Black Knight oraz Elsa Bloodstone. Część z tych postaci zadebiutowała już MCU, inni jak Blade, czy Ghost Rider czekają na swoją kolej. Możliwe, że właśnie Midnight Sons będzie ich debiutem w MCU. Przypomnijmy, że premiera Avengers: Doomsday została zaplanowana na 18 grudnia 2026 roku. Rok później, 17 grudnia 2027, do kin trafi kontynuacja zatytułowana Avengers: Secret Wars.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.