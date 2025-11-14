Bogaci gracze kupują dalej, reszta tnie wydatki. Piscatella o polaryzacji w branży gier

Mat Piscatella, doświadczony analityk branżowy z firmy Circana, opisał obecny rynek gier wideo jako polegający na coraz bardziej widocznej polaryzacji wzorców wydatków konsumentów. Według Piscatelli, główne zmiany na rynku – takie jak wzrost kosztów utrzymania w codziennych kategoriach, w tym żywności i mieszkania – doprowadziły do rozdziału w zachowaniach finansowych graczy.
Według analityka gry AAA sprzedają się świetnie, ale głównie wśród zamożnych graczy
W wywiadzie udzielonym podczas podcastu Kyle'a Bosmana, Piscatella stwierdził, że gry AAA, których standardowa cena wynosi obecnie 70 dolarów, nadal osiągają doskonałe wyniki sprzedaży, ale głównie wśród grup o wyższych dochodach, czyli osób „bardziej zamożnych”. Ci zamożni gracze kontynuują wydawanie pieniędzy, zachowując się tak, jakby ceny się nie zmieniły. Kupują coraz droższe produkty, otrzymując za to mniej, a dzieje się to dlatego, że są w pozycji, w której często nie zauważają wzrostu cen w niektórych segmentach.
Z powodu zmian na rynku – na przykład rosnących kosztów, zwłaszcza w codziennych kategoriach wydatków, takich jak żywność i mieszkanie… pojawił się wyraźny podział we wzorcach konsumenckich.
Ludzie bardziej zamożni mają więcej pieniędzy i wydają tak, jakby ceny właściwie się nie zmieniły. Wydają więcej, dostają mniej, a mimo to idą dalej, bo są w sytuacji, w której mogą nawet nie zauważyć, że w niektórych obszarach ceny wzrosły.
Piscatella nazwał to zjawisko częścią szerszego fenomenu „cichej inflacji”. Dotyczy to konsumentów, którzy nie zwracają uwagi na rosnące koszty w kategoriach, gdzie zakupy, takie jak konsole do gier, odbywają się rzadziej. W opinii analityka, te grupy zamożnych konsumentów nie mają problemu z wydaniem 70 dolarów na tytuł taki jak Ghost of Yotei, ani z zakupem konsoli PlayStation 5 czy nadchodzącej Switch 2, nawet jeśli wiąże się to z wyższymi kosztami niż w przeszłości.
Z drugiej strony Piscatella wskazuje, że gracze, którzy zmagają się ze wzrostem kosztów życia, takich jak czynsze czy ceny artykułów spożywczych, są zmuszeni do przeniesienia swoich wydatków w bardziej przystępne cenowo obszary. Ta mniej zamożna część społeczności kieruje się ku platformom i grom, które są bardziej dostępne finansowo, na przykład darmowym tytułom free-to-play, takim jak Roblox czy popularny Fortnite. Ponadto, zgodnie z hipotezą Piscatelli, gracze ci chętniej korzystają z usług subskrypcyjnych, takich jak Game Pass, oraz zmniejszają swoje zakupy gier w pełnej cenie.
