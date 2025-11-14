Bogaci gracze kupują dalej, reszta tnie wydatki. Piscatella o polaryzacji w branży gier

Mat Piscatella, doświadczony analityk branżowy z firmy Circana, opisał obecny rynek gier wideo jako polegający na coraz bardziej widocznej polaryzacji wzorców wydatków konsumentów. Według Piscatelli, główne zmiany na rynku – takie jak wzrost kosztów utrzymania w codziennych kategoriach, w tym żywności i mieszkania – doprowadziły do rozdziału w zachowaniach finansowych graczy.

Według analityka gry AAA sprzedają się świetnie, ale głównie wśród zamożnych graczy

W wywiadzie udzielonym podczas podcastu Kyle'a Bosmana, Piscatella stwierdził, że gry AAA, których standardowa cena wynosi obecnie 70 dolarów, nadal osiągają doskonałe wyniki sprzedaży, ale głównie wśród grup o wyższych dochodach, czyli osób „bardziej zamożnych”. Ci zamożni gracze kontynuują wydawanie pieniędzy, zachowując się tak, jakby ceny się nie zmieniły. Kupują coraz droższe produkty, otrzymując za to mniej, a dzieje się to dlatego, że są w pozycji, w której często nie zauważają wzrostu cen w niektórych segmentach.