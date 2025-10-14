Bloodborne może w końcu doczekać się powrotu. Nowa oferta pracy rozbudza nadzieję fanów

W sieci pojawiły się spekulacje, że studio znane z odświeżenia Demon’s Souls szykuje remake kultowego Bloodborne.

Fani Bloodborne znowu mają powód do ekscytacji. Studio Bluepoint Games, odpowiedzialne za wysoko oceniony remake Demon’s Souls, opublikowało ofertę pracy, która rozbudziła spekulacje o powrocie kultowej gry od FromSoftware.

Bloodborne – Bluepoint szuka projektanta walki

Zgodnie z informacjami z ogłoszenia, Bluepoint poszukuje starszego projektanta systemów walki z doświadczeniem w tworzeniu trzecioosobowych gier akcji nastawionych na potyczki bronią białą. To wystarczyło, by w społeczności graczy pojawiły się teorie o możliwym remaku Bloodborne, który od lat znajduje się na szczycie listy życzeń posiadaczy konsol PlayStation.