Zaloguj się lub Zarejestruj

Bloodborne może w końcu doczekać się powrotu. Nowa oferta pracy rozbudza nadzieję fanów

Mikołaj Berlik
2025/10/14 11:40
0
0

W sieci pojawiły się spekulacje, że studio znane z odświeżenia Demon’s Souls szykuje remake kultowego Bloodborne.

Fani Bloodborne znowu mają powód do ekscytacji. Studio Bluepoint Games, odpowiedzialne za wysoko oceniony remake Demon’s Souls, opublikowało ofertę pracy, która rozbudziła spekulacje o powrocie kultowej gry od FromSoftware.

Bloodborne
Bloodborne

Bloodborne – Bluepoint szuka projektanta walki

Zgodnie z informacjami z ogłoszenia, Bluepoint poszukuje starszego projektanta systemów walki z doświadczeniem w tworzeniu trzecioosobowych gier akcji nastawionych na potyczki bronią białą. To wystarczyło, by w społeczności graczy pojawiły się teorie o możliwym remaku Bloodborne, który od lat znajduje się na szczycie listy życzeń posiadaczy konsol PlayStation.

Studio ma doświadczenie w odświeżaniu klasyków – poza Demon’s Souls stworzyło też remake Shadow of the Colossus, co czyni je naturalnym kandydatem do przywrócenia kolejnej produkcji FromSoftware.

GramTV przedstawia:

Bluepoint w ostatnich latach próbowało stworzyć własną markę – spin-off serii God of War w formule gry-usługi. Projekt został jednak skasowany na początku 2025 roku, co może skłonić Sony do powrotu do bezpieczniejszej strategii opartej na remake’ach.

W tej sytuacji Bloodborne wydaje się idealnym kandydatem. Gra zadebiutowała w 2015 roku na PS4, zdobyła uznanie krytyków i tylko jeden dodatek – The Old Hunters. Od tamtej pory fani nie przestają domagać się jej powrotu w nowej odsłonie.

Źródło:https://www.thegamer.com/bluepoint-games-playstation-ps-bloodborne-hiring-third-person-melee-combat-game-dev-jobs/

Tagi:

News
plotka
From Software
Bloodborne
Bluepoint Games
PlayStation 5
FromSoftware
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112