Bloodborne może w końcu doczekać się powrotu. Nowa oferta pracy rozbudza nadzieję fanów

W sieci pojawiły się spekulacje, że studio znane z odświeżenia Demon’s Souls szykuje remake kultowego Bloodborne.
Fani Bloodborne znowu mają powód do ekscytacji. Studio Bluepoint Games, odpowiedzialne za wysoko oceniony remake Demon’s Souls, opublikowało ofertę pracy, która rozbudziła spekulacje o powrocie kultowej gry od FromSoftware.
Bloodborne – Bluepoint szuka projektanta walki
Zgodnie z informacjami z ogłoszenia, Bluepoint poszukuje starszego projektanta systemów walki z doświadczeniem w tworzeniu trzecioosobowych gier akcji nastawionych na potyczki bronią białą. To wystarczyło, by w społeczności graczy pojawiły się teorie o możliwym remaku Bloodborne, który od lat znajduje się na szczycie listy życzeń posiadaczy konsol PlayStation.
Studio ma doświadczenie w odświeżaniu klasyków – poza Demon’s Souls stworzyło też remake Shadow of the Colossus, co czyni je naturalnym kandydatem do przywrócenia kolejnej produkcji FromSoftware.
W tej sytuacji Bloodborne wydaje się idealnym kandydatem. Gra zadebiutowała w 2015 roku na PS4, zdobyła uznanie krytyków i tylko jeden dodatek – The Old Hunters. Od tamtej pory fani nie przestają domagać się jej powrotu w nowej odsłonie.
