Sony rozbudziło nadzieję fanów Bloodborne jednym wpisem na Twitterze

Możemy się chyba zgodzić co do tego, że remaster lub remake gry Bloodborne z 2015 roku to jeden z najbardziej wyczekiwanych tytułów Sony, który do dzisiaj nie został zapowiedziany. I choć chcą tego fani z całego świata, japońska korporacja milczała na temat produkcji studia FromSoftware od bardzo dawna – aż do teraz. Jak bowiem podaje między innymi serwis GameSpot, na oficjalnym profilu Sony na Twitterze po raz pierwszy od lat pojawił się wpis związany z Bloodborne.

Bloodborne powróci? Fani znów mają nadzieję