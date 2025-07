Blood Orange ogłasza nowy album "Essex Honey” z udziałem Lorde, Zadie Smith, Brendana Yatesa i wielu innych

Płyta ukaże się 29 sierpnia nakładem RCA Records, a już teraz można posłuchać dwóch premierowych utworów “Mind Loaded” oraz “Somewhere In Between”. To pierwsze wydawnictwo Hynesa od czasu znakomicie przyjętego “Negro Swan” i zapowiada się imponująco. Na liście gości pojawiają się m.in. Lorde, Caroline Polachek, Daniel Caesar, Mustafa, Tariq Al-Sabir oraz Brendan Yates z Turnstile. Do tego dochodzą również pisarka Zadie Smith, zespół The Durutti Column, Kelly Zutrau z Wet, Tirzah, a także aktorki Naomi Scott i Amandla Stenberg.

Blood Orange wraca z nowym albumem i dwoma singlami

“Mind Loaded” to minimalistyczny, ale pełen ciepła utwór z udziałem Polachek, Lorde i Mustafy, który prezentuje eteryczną atmosferę i subtelne brzmienie. Z kolei “Somewhere In Between” to bardziej dynamiczny, zmysłowy kawałek R&B z bogatszą aranżacją. Jak podano w informacji prasowej, “Essex Honey” powstało jako “dźwiękowy sen zrodzony z procesu żałoby” i stanowi powrót do dzieciństwa Hynesa, które spędził w angielskim hrabstwie Essex.