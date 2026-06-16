Fox wyda miliardy dolarów na zakup tego medium. To jedna z największych transakcji w świecie streamingu od lat

Dla wielu Polaków nazwa Roku niewiele mówi. W USA to jednak jeden z najważniejszych graczy na rynku telewizji internetowej.

Amerykański gigant medialny Fox Corporation ogłosił przejęcie firmy Roku. Wartość transakcji wynosi aż 22 miliardy dolarów, co czyni ją jednym z największych przejęć w branży medialnej i streamingowej ostatnich lat. Fox przejmuje Roku za 22 miliardy dolarów Polskim odbiorcom Roku może być słabo znane, ponieważ urządzenia i usługi firmy nie zdobyły w naszym kraju dużej popularności. W Stanach Zjednoczonych sytuacja wygląda jednak zupełnie inaczej. Roku jest jednym z pionierów streamingu telewizyjnego i od lat rozwija własny ekosystem urządzeń, systemów operacyjnych dla telewizorów oraz platformę agregującą treści z różnych serwisów. Mówiąc najprościej, dla wielu Amerykanów Roku jest tym, czym dla użytkowników smartfonów jest Android – systemem, przez który korzystają z Netflixa, Disney+, Maxa czy innych usług streamingowych.

To właśnie dlatego przejęcie ma tak duże znaczenie. Fox nie kupuje kolejnego studia filmowego ani platformy VOD. Kupuje bezpośredni dostęp do ponad 100 milionów gospodarstw domowych korzystających z ekosystemu Roku na całym świecie. Dzięki temu właściciel takich marek jak Fox News, Fox Sports czy platformy streamingowej Tubi zyskuje możliwość jeszcze skuteczniejszego docierania do widzów oraz reklamodawców.

GramTV przedstawia:

Przedstawiciele obu firm podkreślają, że Roku ma pozostać otwartą platformą współpracującą z konkurencyjnymi usługami. Oznacza to, że użytkownicy nadal będą mogli korzystać z aplikacji Netflixa, Disney+, Prime Video czy innych serwisów bez większych zmian. Według zapowiedzi połączone przedsiębiorstwo stanie się trzecim największym graczem na amerykańskim rynku telewizyjnym pod względem czasu spędzanego przez widzów przed ekranem. Dla Foxa to również kolejny krok w transformacji po sprzedaży części swoich aktywów Disneyowi w 2019 roku. Firma coraz mocniej stawia na streaming i reklamę cyfrową, a zakup Roku może okazać się najważniejszym elementem tej strategii. Jeśli transakcja zostanie zatwierdzona przez regulatorów, jej finalizacja ma nastąpić w pierwszej połowie 2027 roku.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









