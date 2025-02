Bloober Team stworzy nowego Silent Hilla? Polskie studio zawarło ważną umowę z Konami

Jak już wiemy, Bloober Team pracuje obecnie nad zupełnie nowym tytułem, Cronos: The New Dawn. Będzie to przygodowa gra akcji w konwencji horroru, co jest po części spowodowane sukcesem poprzedniej produkcji polskiego studia - Silent Hill 2 Remake. Jak się okazuje, polskie studio będzie kontynuować współpracę z Konami, co może doprowadzić do pojawienia się kolejnego podobnego tytułu.

Bloober Team - pierwsze informacje o nadchodzącym projekcie studia

Według podanych informacji zarząd spółki Bloober Team zawarł dzisiaj istotną umowę z Konami. Ma ona dotyczyć produkcji gry przez Emitenta na PC, Xbox Series X/S oraz PlayStation 5, która będzie oparta o IP należące do Konami pod kodową nazwą Projekt “G”. Możemy zakładać, że z dużym prawdopodobieństwem polskie studio będzie pracować nad nowym tytułem z uniwersum Silent Hill, choć na oficjalne potwierdzenie ze strony deweloperów pewnie będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.