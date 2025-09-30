Blizzard zaprasza na nowy sezon rankingowy w Diablo 2: Resurrected

Jeśli planowaliście wrócić do tej kultowej gry, właśnie teraz jest najlepsza okazja.

Gdy 10. sezon w Diablo IV trwa w najlepsze, Blizzard nie zapomina też o starszym rodzeństwie serii. Już niedługo wystartuje 12. sezon rankingowy w Diablo II: Resurrected. Z tej okazji ujawniono, jakie nowości czekają na graczy.

Diablo II: Resurrected wkracza w 12. sezon

Sezon rozpocznie się 3 października o 17:00 czasu PDT (czyli u nas 4 października o 2:00 CEST). Jak zwykle gracze otrzymają szansę, by ponownie rozpocząć zabawę od zera, ścigać się do 99. poziomu i zdobywać nowe, potężne przedmioty. Jakie tryby czekają na graczy?