Blizzard zaprasza na nowy sezon rankingowy w Diablo 2: Resurrected

Jakub Piwoński
2025/09/30 10:30
0
0

Jeśli planowaliście wrócić do tej kultowej gry, właśnie teraz jest najlepsza okazja.

Gdy 10. sezon w Diablo IV trwa w najlepsze, Blizzard nie zapomina też o starszym rodzeństwie serii. Już niedługo wystartuje 12. sezon rankingowy w Diablo II: Resurrected. Z tej okazji ujawniono, jakie nowości czekają na graczy.

Diablo II: Resurrected
Diablo II: Resurrected

Diablo II: Resurrected wkracza w 12. sezon

Sezon rozpocznie się 3 października o 17:00 czasu PDT (czyli u nas 4 października o 2:00 CEST). Jak zwykle gracze otrzymają szansę, by ponownie rozpocząć zabawę od zera, ścigać się do 99. poziomu i zdobywać nowe, potężne przedmioty. Jakie tryby czekają na graczy?

GramTV przedstawia:

Podobnie jak w poprzednich odsłonach rankingowych, do wyboru będzie kilka wariantów rozgrywki:

  • Ranking bez dodatku – klasyczne cztery akty z podstawowej gry.
  • Ranking hardcore bez dodatku – ta sama zawartość, ale bez możliwości odradzania się postaci.
  • Ranking z dodatkiem Lord of Destruction – pełna kampania z pięcioma aktami.
  • Ranking hardcore z dodatkiem – pełna zawartość w trybie bez odradzania się postaci.
Rankingi w Diablo II: Resurrected to coś więcej niż tylko nowe tablice wyników. To okazja do świeżego startu, polowania na unikalne przedmioty i udziału w nieformalnym „wyścigu zbrojeń” z innymi graczami. Dla wielu fanów to także najlepszy sposób na przeżycie gry od nowa i zmierzenie się z klasyką, która mimo upływu lat wciąż potrafi wciągnąć na długie godziny.

Warto przypomnieć, że po zakończeniu 11. sezonu rankingowego wszystkie postacie trafią do grup nierankingowych, a przedmioty ze skrytek zostaną przeniesione do specjalnych zakładek „Poprzedni”. Uwaga – przedmioty z 10. sezonu zostaną usunięte, a te z 11. znikną po zakończeniu 12. sezonu. Jeśli więc chcecie je zachować, trzeba będzie je wyjąć w trakcie trwania sezonu.

Źródło:https://news.blizzard.com/pl-pl/article/24226703/diablo-ii-resurrected-12-sezon-rankingowy-wkrotce-sie-rozpocznie

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


