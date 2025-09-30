Blizzard zaprasza na nowy sezon rankingowy w Diablo 2: Resurrected

Podobnie jak w poprzednich odsłonach rankingowych, do wyboru będzie kilka wariantów rozgrywki:
- Ranking bez dodatku – klasyczne cztery akty z podstawowej gry.
- Ranking hardcore bez dodatku – ta sama zawartość, ale bez możliwości odradzania się postaci.
- Ranking z dodatkiem Lord of Destruction – pełna kampania z pięcioma aktami.
- Ranking hardcore z dodatkiem – pełna zawartość w trybie bez odradzania się postaci.
Rankingi w Diablo II: Resurrected to coś więcej niż tylko nowe tablice wyników. To okazja do świeżego startu, polowania na unikalne przedmioty i udziału w nieformalnym „wyścigu zbrojeń” z innymi graczami. Dla wielu fanów to także najlepszy sposób na przeżycie gry od nowa i zmierzenie się z klasyką, która mimo upływu lat wciąż potrafi wciągnąć na długie godziny.
Warto przypomnieć, że po zakończeniu 11. sezonu rankingowego wszystkie postacie trafią do grup nierankingowych, a przedmioty ze skrytek zostaną przeniesione do specjalnych zakładek „Poprzedni”. Uwaga – przedmioty z 10. sezonu zostaną usunięte, a te z 11. znikną po zakończeniu 12. sezonu. Jeśli więc chcecie je zachować, trzeba będzie je wyjąć w trakcie trwania sezonu.
