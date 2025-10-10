Zaloguj się lub Zarejestruj

Blizzard szykuje nową aktualizację do Diablo 4. Twórcy zdradzą szczegóły podczas specjalnego wydarzenia

Jakub Piwoński
2025/10/10 11:20
W grze trwa obecnie 10. sezon Piekielnego Chaosu.

Wcześniej informowaliśmy, że 10. sezon Diablo 4 okazał się sporym sukcesem. Blizzard najwyraźniej nie zamierza zwalniać tempa i już podkręca atmosferę przed premierą kolejnej dużej aktualizacji.

Blizzard szykuje nową aktualizację do Diablo 4

Już 16 października o godzinie 20:00 czasu polskiego odbędzie się specjalne Spotkanie w Sanktuarium, podczas którego poznamy wszystkie szczegóły aktualizacji 2.5.0 i startu Publicznego Serwera Testowego (PST). W rozmowie udział wezmą Aislyn Hall, Owen Leach i Art Peshkov, a wydarzenie poprowadzi znany fanom serii Rhykker – twórca internetowy i streamer.

Tym razem Blizzard nieco zmienia formułę wydarzenia. Najpierw twórcy omówią nowości w nadchodzącej łatce, a następnie odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi na żywo na oficjalnym Discordzie Sanktuarium. Fani będą mogli śledzić transmisję na Twitchu, YouTubie i Discordzie.

To jednak nie wszystko — w trakcie wydarzenia aktywowany zostanie Twitch Drop. Wystarczy obejrzeć co najmniej 30 minut transmisji między godziną 20:00 a 23:00, by zdobyć ozdobny Sztylet Pokutników – nowy element wyposażenia dla łotrów.

Wszystkie szczegóły dotyczące nadchodzącej aktualizacji i dropów można znaleźć na oficjalnym blogu Diablo 4. Wygląda na to, że Blizzard szykuje coś naprawdę dużego — a fani Sanktuarium mają powody, by wpaść na to spotkanie.

Źródło:https://news.blizzard.com/pl-pl/article/24240393/zapraszamy-na-kolejne-spotkanie-w-sanktuarium

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


