Blizzard szykuje nową aktualizację do Diablo 4. Twórcy zdradzą szczegóły podczas specjalnego wydarzenia

Już 16 października o godzinie 20:00 czasu polskiego odbędzie się specjalne Spotkanie w Sanktuarium, podczas którego poznamy wszystkie szczegóły aktualizacji 2.5.0 i startu Publicznego Serwera Testowego (PST). W rozmowie udział wezmą Aislyn Hall, Owen Leach i Art Peshkov, a wydarzenie poprowadzi znany fanom serii Rhykker – twórca internetowy i streamer.
Tym razem Blizzard nieco zmienia formułę wydarzenia. Najpierw twórcy omówią nowości w nadchodzącej łatce, a następnie odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi na żywo na oficjalnym Discordzie Sanktuarium. Fani będą mogli śledzić transmisję na Twitchu, YouTubie i Discordzie.
GramTV przedstawia:
To jednak nie wszystko — w trakcie wydarzenia aktywowany zostanie Twitch Drop. Wystarczy obejrzeć co najmniej 30 minut transmisji między godziną 20:00 a 23:00, by zdobyć ozdobny Sztylet Pokutników – nowy element wyposażenia dla łotrów.
Wszystkie szczegóły dotyczące nadchodzącej aktualizacji i dropów można znaleźć na oficjalnym blogu Diablo 4. Wygląda na to, że Blizzard szykuje coś naprawdę dużego — a fani Sanktuarium mają powody, by wpaść na to spotkanie.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!