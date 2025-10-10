Blizzard szykuje nową aktualizację do Diablo 4. Twórcy zdradzą szczegóły podczas specjalnego wydarzenia

Wcześniej informowaliśmy, że 10. sezon Diablo 4 okazał się sporym sukcesem. Blizzard najwyraźniej nie zamierza zwalniać tempa i już podkręca atmosferę przed premierą kolejnej dużej aktualizacji.

Blizzard szykuje nową aktualizację do Diablo 4

Już 16 października o godzinie 20:00 czasu polskiego odbędzie się specjalne Spotkanie w Sanktuarium, podczas którego poznamy wszystkie szczegóły aktualizacji 2.5.0 i startu Publicznego Serwera Testowego (PST). W rozmowie udział wezmą Aislyn Hall, Owen Leach i Art Peshkov, a wydarzenie poprowadzi znany fanom serii Rhykker – twórca internetowy i streamer.