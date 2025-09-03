Blizzard Entertainment podjął zdecydowane kroki wobec jednego z największych prywatnych serwerów World of Warcraft. Firma złożyła w Kalifornii pozew przeciwko twórcom Turtle WoW, zarzucając im naruszenie praw autorskich i własności intelektualnej.
Blizzard pozywa twórców popularnego serwera World of Warcraft
Turtle WoW od lat przyciągał graczy, którzy szukali alternatywy dla oficjalnej wersji gry. Serwer oferował wolniejsze tempo rozgrywki, dodatkowe zadania i strefy, a także brak elementów krytykowanych w oficjalnym WoW, takich jak system awansowania czy tokeny. W ostatnim czasie twórcy zapowiedzieli jednak nowy projekt – Turtle WoW 2.0, rozwijany w Unreal Engine 5 – co stało się jednym z powodów pozwu.
W dokumentach sądowych Blizzard określa działania fanowskiego zespołu jako „bezczelne” i „kanibalistyczne”, zarzucając im nie tylko odciąganie graczy od oficjalnej gry, ale również naruszenie amerykańskiego prawa RICO. Firma domaga się odszkodowania oraz wstrzymania działalności prywatnego serwera.
GramTV przedstawia:
Na pozew zareagował jeden z twórców Turtle WoW, znany jako Torta. W oświadczeniu opublikowanym na Discordzie zapewnił, że projekt „zostanie z nami na dłużej” i zapowiedział walkę w obronie serwera.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!