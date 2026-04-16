Twórcy "nowego Minecrafta" walczą ze swoim klonem. Spór o kopię na Nintendo eShop trwa

Przy zakupach musimy uważać.

Twórcy Hytale, jednej z najgorętszych premier indie początku 2026 roku, podjęli kroki prawne przeciwko deweloperowi RoVi Ninen. Powodem jest gra Hytale: Sandbox RPG, która pojawiła się w sklepie Nintendo eShop i bezprawnie wykorzystuje nazwę oraz materiały graficzne kojarzone z hitem od Hypixel Studios. Hytale Wiki – Fandom Hytale – twórcy poszkodowani przez próbę oszustwa Fałszywy tytuł zadebiutował 10 kwietnia i – jak ostrzega Simon Collins-Laflamme, CEO Hypixel Studios – nie ma on nic wspólnego z oficjalną produkcją. Wykorzystanie zbliżonej nazwy i grafik promocyjnych ma na celu wprowadzenie graczy w błąd i zasugerowanie, że Hytale doczekało się portu na konsolę Nintendo Switch. Wczytywanie ramki mediów.

Oficjalne Hytale jest obecnie dostępne wyłącznie we wczesnym dostępie na systemach Windows, macOS oraz Linux. Twórcy nie planują obecnie wydania gry na konsole. Cena kopii na eShopie ($4.99) jest znacznie niższa od oficjalnej ceny gry na PC ($19.99), co stanowi dodatkową pułapkę na nieświadomych użytkowników.

To nie pierwszy raz, kiedy studio RoVi Ninen próbuje zarobić na popularności cudzych marek. Wcześniej studio wydało grę Coin Pit, będącą niemal identyczną kopią niezależnego hitu CloverPit. Wówczas twórcy oryginału z Panik Arcade również wydawali oficjalne ostrzeżenia przed zakupem „podróbki”. Mimo zawirowań w przeszłości (wykupienie przez Riot Games, a następnie odkupienie IP przez Collinsa-Laflamme’a), Hytale po premierze we wczesnym dostępie w styczniu radzi sobie świetnie. Pod koniec marca gra otrzymała czwartą dużą aktualizację, a deweloperzy stale pracują nad nowymi funkcjami, takimi jak listy znajomych i system wyszukiwania serwerów. Tak więc, po zobaczeniu tytułu „Hytale” na konsoli Switch, warto wiedzieć, że oficjalna produkcja nie znajduje się na konsoli Nintendo. Sprawa jest już w rękach zespołu prawnego Hypixel Studios, a gracze proszeni są o omijanie tego wydania z daleka.