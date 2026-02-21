Jesteś hardkorem? Blizzard ogłasza wyjątkowe wyzwanie dla czarnoksiężników w Diablo 2

Akcja, co oczuwiste, ma na celu wypromowanie nowego dodatku do Diablo 2: Resurrected, czyli Reign of the Warlock.

Jak już wiemy, jakiś czas temu, zupełnie niespodziewanie, Blizzard otworzył nowy rozdział w historii Diablo 2 wraz z premierą dodatku Reign of the Warlock. Z tej okazji twórcy przygotowali specjalne wyzwanie dla najbardziej wytrwałych graczy. Jest to jednocześnie szansa, by na zawsze zapisać się w annałach Sanktuarium.

Reign of the Warlock – Blizzard zaprasza do specjalnego wyzwania w trybie hardkorowym

Do sedna. Od 21 lutego 2026 roku, od godziny 2:00, pierwszych 300 zweryfikowanych graczy, którzy osiągną 99. poziom czarnoksiężnikiem w trybie hardkorowym, zostanie uwiecznionych w pamiątkowej „Księdze Niepokonanych”. Ma to być dla graczy wyjątkowe wyróżnienie, które zostanie eksponowane na terenie Blizzarda w Irvine w Kalifornii.