Zaloguj się lub Zarejestruj

Jesteś hardkorem? Blizzard ogłasza wyjątkowe wyzwanie dla czarnoksiężników w Diablo 2

Jakub Piwoński
2026/02/21 13:40
0
0

Akcja, co oczuwiste, ma na celu wypromowanie nowego dodatku do Diablo 2: Resurrected, czyli Reign of the Warlock.

Jak już wiemy, jakiś czas temu, zupełnie niespodziewanie, Blizzard otworzył nowy rozdział w historii Diablo 2 wraz z premierą dodatku Reign of the Warlock. Z tej okazji twórcy przygotowali specjalne wyzwanie dla najbardziej wytrwałych graczy. Jest to jednocześnie szansa, by na zawsze zapisać się w annałach Sanktuarium.

Reign of the Warlock
Reign of the Warlock

Reign of the Warlock – Blizzard zaprasza do specjalnego wyzwania w trybie hardkorowym

Do sedna. Od 21 lutego 2026 roku, od godziny 2:00, pierwszych 300 zweryfikowanych graczy, którzy osiągną 99. poziom czarnoksiężnikiem w trybie hardkorowym, zostanie uwiecznionych w pamiątkowej „Księdze Niepokonanych”. Ma to być dla graczy wyjątkowe wyróżnienie, które zostanie eksponowane na terenie Blizzarda w Irvine w Kalifornii.

GramTV przedstawia:

Wyścig rusza wraz z rozpoczęciem 13. sezonu rankingowego i obejmuje wszystkich graczy ze wszystkich regionów oraz serwerów. Uczestnicy muszą przesłać tag Battle.net i zrzut ekranu potwierdzający osiągnięcie poziomu 99. Weryfikacją zajmie się zespół Blizzard. Miejsc jest tylko 300, więc liczy się każda sekunda. To jak, podejmiecie wyzwanie?

Ostrzegamy jednak. Tryb hardkorowy nie wybacza błędów – podróż czarnoksiężnika będzie pełna niebezpieczeństw, a każdy krok może być ostatnim. Warto pamiętać o celu – jak podkreśla Blizzard, to nie tylko walka o pozycję w rankingu, ale możliwość zapisania się w historii gry i społeczności Diablo 2. Niedawno o nowym dodatku do gry wypowiedział się także jeden z twórców Path of Exile.

Źródło:https://news.blizzard.com/pl-pl/article/24263998/wez-udzial-w-wyscigu-czarnoksieznikow-hardcore-99

Tagi:

News
Blizzard
hack'n'slash
Diablo 2
wyzwania
sezon rankingowy
Diablo 2 Resurrected
RPG akcji
Reign of the Warlock
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112