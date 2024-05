Blizzard nie zapomina o Diablo 2. Nowa aktualizacja i start kolejnego sezonu

Blizzard przypomniał również, co stanie się z zawartością wspólnej skrytki po zakończeniu sezonu. Gracze mogą być spokojni i ich przedmioty nie zostaną utracone.

Po zakończeniu 6. sezonu rankingowego wszystkie postacie rankingowe zostaną przeniesione do odpowiednich grup nierankingowych. Wszystkie przedmioty znajdujące się we wspólnej skrytce danej grupy postaci zostaną przeniesione do nowych zakładek skrytki z zaznaczonym polem Poprzedni. Można z nich jedynie wyjmować przedmioty. W tym momencie wszystkie przedmioty z 5. sezonu rankingowego przechowywane w tych zakładkach zostaną utracone. Na wyjęcie przedmiotów z 6. sezonu rankingowego, które chcesz zachować, będziesz mieć czas do końca sezonu 7. Po zakończeniu 7. sezonu rankingowego zawartość tych zakładek skrytki zostanie zastąpiona przedmiotami znajdującymi się we wspólnej skrytce sezonu 7. Pamiętaj, by wyjąć potrzebne przedmioty. W przeciwnym razie stracisz je na zawsze!