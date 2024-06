Do Fortnite zawitała Metallica. Zespół jest ikoną nowego Fortnite Festival

Na oficjalnej stronie Fortnite ukazały się dobre wieści dla miłośników gry. Już 13 czerwca rozpoczyna się nowy sezon, który potrwa do 16 sierpnia 2024 roku. Fortnite Festival urozmaici obecność ikony muzyki metalowej, Metalliki. Wraz z aktualizacją 30.10 pojawi się nowy tryb PvP – Scena Starcia – oferujący 16 graczom możliwość rywalizacji przy dźwiękach losowo wybranych utworów. Po zakończeniu każdego z nich uczestnik z najniższym wynikiem musi pożegnać się z udziałem w starciach.

James, Lars, Kirk i Robert. Ta czwórka to ikony Sezonu 4 w Fortnite Festival! A przybyli tu nie tylko, by występować – są tu, by walczyć. Sezon 4 wprowadza nowość, która pozostanie z nami po zakończeniu sezonu: Scenę Starcia PvP! Wchodzi 16 graczy, wychodzi 1 zwycięzca. (To takie muzyczne każdy na każdego!) Dajcie czadu na Scenie Starcia, Scenie Jamu lub Scenie Głównej, by zdobywać postępy w karnecie festiwalowym Sezonu 4! – głosi opis na stronie Fortnite.