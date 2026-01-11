Blizzard musi przywrócić tę kultową serię science fiction. Nowa gra znajduje się już na horyzoncie

Czas, aby to uniwersum powróciło z nową odsłoną serii.

Fani StarCraft od lat czekają na powrót jednej z najważniejszych marek w historii strategii czasu rzeczywistego. Kultowa seria Blizzarda, która w 1998 roku na nowo zdefiniowała gatunek RTS, a w 2010 doczekała się kontynuacji w postaci StarCraft 2, od dłuższego czasu pozostaje w uśpieniu. I choć po drodze pojawiały się dodatki oraz odświeżone wersje, na pełnoprawną nową odsłonę gracze czekają już ponad piętnaście lat. Starcraft – Blizzard chce przywrócić słynne uniwersum science fiction W sieci coraz częściej mówi się jednak o tym, że kolejny projekt osadzony w tym uniwersum może mocno odbiegać od oczekiwań najbardziej zagorzałych fanów. Według nieoficjalnych doniesień nowa gra ze świata StarCrafta nie będzie strategią, lecz produkcją akcji z perspektywy trzeciej osoby. Taki ruch oznaczałby radykalne odejście od formuły, która przez dekady stanowiła o sile marki i zapewniła jej miejsce w panteonie legend PC.

Zmiana gatunku nie jest dla Blizzard Entertainment niczym nowym. Studio już wcześniej zdecydowało się na odważne przekształcenie swojego fantasy uniwersum, gdy klasyczne RTS-y Warcraft ustąpiły miejsca MMORPG w postaci World of Warcraft. Sukces tej decyzji był ogromny, choć do dziś część graczy marzy o klasycznym Warcraft 4. Nie każda marka jednak równie dobrze znosi takie eksperymenty, o czym wielokrotnie przekonała się branża.

Historia zna też przypadki odwrotne. Halo Wars pokazało, że przeniesienie znanego uniwersum FPS do świata strategii może się udać, choć sama seria Halo szybko wróciła do swoich korzeni. W przypadku StarCrafta sytuacja jest o tyle delikatna, że jego tożsamość od zawsze opierała się na taktyce, zarządzaniu i rywalizacji na najwyższym esportowym poziomie. Trzeba jednak uczciwie przyznać, że rynek gier znacząco się zmienił. Strategie czasu rzeczywistego nie dominują już branży tak, jak w latach dziewięćdziesiątych i na początku XXI wieku. Obecni gracze chętniej sięgają po sieciowe strzelanki, gry-usługi i produkcje MMO, co może tłumaczyć kierunek, w jakim Blizzard chce poprowadzić swoje science fiction. Na ten moment wszystkie informacje pozostają w sferze plotek, a oficjalne ogłoszenie ma nastąpić najwcześniej podczas BlizzCon 2026. Dopiero wtedy okaże się, czy StarCraft rzeczywiście porzuci RTS-owe dziedzictwo, czy też fani doczekają się powrotu w pełnoprawnej trzeciej odsłonie serii.

