Zaloguj się lub Zarejestruj

Blizzard musi przywrócić tę kultową serię science fiction. Nowa gra znajduje się już na horyzoncie

Radosław Krajewski
2026/01/11 13:00
0
0

Czas, aby to uniwersum powróciło z nową odsłoną serii.

Fani StarCraft od lat czekają na powrót jednej z najważniejszych marek w historii strategii czasu rzeczywistego. Kultowa seria Blizzarda, która w 1998 roku na nowo zdefiniowała gatunek RTS, a w 2010 doczekała się kontynuacji w postaci StarCraft 2, od dłuższego czasu pozostaje w uśpieniu. I choć po drodze pojawiały się dodatki oraz odświeżone wersje, na pełnoprawną nową odsłonę gracze czekają już ponad piętnaście lat.

Starcraft
Starcraft

Starcraft – Blizzard chce przywrócić słynne uniwersum science fiction

W sieci coraz częściej mówi się jednak o tym, że kolejny projekt osadzony w tym uniwersum może mocno odbiegać od oczekiwań najbardziej zagorzałych fanów. Według nieoficjalnych doniesień nowa gra ze świata StarCrafta nie będzie strategią, lecz produkcją akcji z perspektywy trzeciej osoby. Taki ruch oznaczałby radykalne odejście od formuły, która przez dekady stanowiła o sile marki i zapewniła jej miejsce w panteonie legend PC.

Zmiana gatunku nie jest dla Blizzard Entertainment niczym nowym. Studio już wcześniej zdecydowało się na odważne przekształcenie swojego fantasy uniwersum, gdy klasyczne RTS-y Warcraft ustąpiły miejsca MMORPG w postaci World of Warcraft. Sukces tej decyzji był ogromny, choć do dziś część graczy marzy o klasycznym Warcraft 4. Nie każda marka jednak równie dobrze znosi takie eksperymenty, o czym wielokrotnie przekonała się branża.

GramTV przedstawia:

Historia zna też przypadki odwrotne. Halo Wars pokazało, że przeniesienie znanego uniwersum FPS do świata strategii może się udać, choć sama seria Halo szybko wróciła do swoich korzeni. W przypadku StarCrafta sytuacja jest o tyle delikatna, że jego tożsamość od zawsze opierała się na taktyce, zarządzaniu i rywalizacji na najwyższym esportowym poziomie.

Trzeba jednak uczciwie przyznać, że rynek gier znacząco się zmienił. Strategie czasu rzeczywistego nie dominują już branży tak, jak w latach dziewięćdziesiątych i na początku XXI wieku. Obecni gracze chętniej sięgają po sieciowe strzelanki, gry-usługi i produkcje MMO, co może tłumaczyć kierunek, w jakim Blizzard chce poprowadzić swoje science fiction.

Na ten moment wszystkie informacje pozostają w sferze plotek, a oficjalne ogłoszenie ma nastąpić najwcześniej podczas BlizzCon 2026. Dopiero wtedy okaże się, czy StarCraft rzeczywiście porzuci RTS-owe dziedzictwo, czy też fani doczekają się powrotu w pełnoprawnej trzeciej odsłonie serii.

Źródło:https://comicbook.com/gaming/feature/blizzard-needs-to-bring-this-epic-sci-fi-franchise-back/

Tagi:

News
Blizzard
Blizzard Entertainment
strzelanka
strategia
starcraft II
RTS
StarCraft
Starcraft 2
science fiction
TPP
sci-fi
strategia czasu rzeczywistego
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112