Blizzard zawiesza działalność w Chinach. Zostanie tam tylko Diablo Immortal

Do negocjacji w sprawie przedłużenia umowy o kolejne sześć miesięcy miało dojść jeszcze na początku stycznia, ale warunki zaproponowane przez Blizzarda zostały odrzucone. Agencja Reuters poinformowała, że propozycja Blizzard China została uznana przez NetEase za niewłaściwą i komercyjnie nielogiczną.

Czy to koniec Blizzarda w Chinach? Nie do końca

Z jednej strony wiadomo już, że za zaledwie parę dni z Chin znikną gry World of Warcraft, Hearthstone, Warcraft III: Reforged, Overwatch 2, obie części serii StarCraft, Diablo III oraz Heroes of the Storm. Z drugiej strony w Państwie Środka dostępna pozostanie jedna gra, którą jest Diablo Immortal. Produkcja funkcjonuje bowiem na rynku w ramach osobnej umowy wydawniczej z NetEase. Warto jednak przy tym wszystkim zaznaczyć, iż wcale nie musimy mieć do czynienia z definitywnym końcem Blizzarda w Chinach.