Blizzard opuszcza Chiny. WoW, Overwatch i inne produkcje przestaną być dostępne po 14 latach

Blizzard Entertainment poinformował o zakończeniu współpracy z chińską firmą NetEase Inc., z którą współpracowała od 2008 roku. Tym samym wraz z dniem 23 stycznia 2023 roku World of Warcraft, Hearthstone, Warcraft III: Reforged, Overwatch, obie części StarCrafta, Diablo III oraz Heroes of the Storm przestaną działać na chińskim rynku. Nie dotyczy to jednak niedawno wydanego Diablo Immortal, który objęty jest osobną umową między firmami.